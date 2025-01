Un compleanno indimenticabile per Chicago West

Il fine settimana scorso è stato speciale per Chicago West, la figlia più giovane di Kim Kardashian, che ha festeggiato il suo settimo compleanno con una festa a tema cowgirl. Mentre la giornata era dedicata a lei, l’attenzione è stata parzialmente catturata dal nuovo taglio di capelli della madre, Kim Kardashian. La fondatrice di Skims ha condiviso sui social diversi scatti della celebrazione, tra cui alcuni selfie che mettevano in risalto il suo nuovo bob super corto.

Il look di Kim Kardashian: un mix di stile e audacia

Kim ha scelto un outfit audace per l’occasione, indossando una camicia in pelle nera con bottoni e un cappello da cowboy abbinato. Il suo taglio di capelli, che le sfiorava il mento, era così corto che era facile non notarlo sotto il copricapo. Ha optato per uno styling liscio con le punte leggermente arricciate, completando il look con il suo trucco caratteristico: labbra scure, occhi smokey e guance abbronzate. Per aggiungere un tocco di originalità, ha indossato un bolo tie e una cintura ampia, abbinando il tutto a jeans scuri e chaps in pelle nera.

Chicago e il suo outfit da cowgirl

La festeggiata, Chicago, ha sfoggiato un completo bianco da cowgirl, composto da una camicia con frange e il suo nome, “Chicago West”, ricamato in strass sulla schiena. Ha completato il look con pantaloni bianchi e un cappello da cowboy tempestato di argento. La scelta di Chicago di indossare un outfit coordinato ha reso la sua festa ancora più memorabile, riflettendo perfettamente il tema scelto.

Le tendenze dei capelli tra le Kardashian

Il nuovo taglio di Kim non è l’unico cambiamento recente nella famiglia Kardashian. Solo pochi giorni prima, sua sorella Khloé aveva mostrato il suo bob più corto degli ultimi anni, con onde morbide e colpi di sole. Tuttavia, è stata Kendall Jenner a lanciarsi per prima nel trend del bob, condividendo sul suo profilo Instagram alcune foto che mettevano in mostra il suo nuovo look. La famiglia Kardashian continua a dettare tendenze nel mondo della moda e della bellezza, dimostrando che ogni cambiamento di stile può essere un’opportunità per esprimere la propria personalità.