A fare sognare anche questa volta ci hanno pensato i look sfoggiati dagli attori che come ogni anno hanno sfilato sul celebre red carpet della cerimonia degli Oscar 2022. Scopriamo quali sono stati gli outfit protagonisti in assoluto. Il dettaglio dominante? Le pailletts ovviamente!

Oscar 2022, i look più belli sfoggiati dalle star sul red carpet

La notte degli Oscar non è importante solo per chiunque faccia parte dell’industria del cinema e gli appassionati del settore compresi, ma come sappiamo, è anche un’occasione per le Maisons di moda più famose per far sfilare i propri pezzi sotto i riflettori e le telecamere che trasmettono la diretta in mondo visione. Ecco allora quali sono stati tutti quei look che non sono certo passati inosservati, insieme alle star che li hanno indossati.

Le firme più famose

Tra i look più belli della serata c’è stato sicuramente quello di Jessica Chastain. L’attrice ha ritirato l‘Oscar come Miglior attrice protagonista per il film Gli occhi di Tammy Faye in un meraviglioso abito firmato Gucci che è in vero e proprio trionfo di paillettes e piume color lilla che va a sfumare sul punto vita per unirsi al top che è invece sulle tonalità del bronzo.

Tra le attrici del momento c’è anche Zoe Kravitz, figlia del cantante Lenny Kravitz e dell’ex moglie Lisa Bonet, attualmente legata a Jason Momoa. Zoe, nel ruolo di Catwoman e co-protagonsta insieme a Robert Pattinson per il film The Batman, ha scelto un abito rosa confetto di Saint Laurent. Molto chic quanto minimal con una metà di un fiocco come dettaglio sul corpetto.

L’affascinante Nicole Kidman invece si presenta sul red carpet con un look da fata turchina. Il vestito è di Giorgio Armani e gioca sulla ricerca di diverse forme geometriche e volumi per un risultato davvero molto sofisticato.

Molto particolare anche il look di Lupita Nyong’O, che ha indossato un vestito firmato da Prada, molto accollato, con maniche a tre quarti è composto da paillettes e frange in oro scuro in contrasto con dei fiori bianchi sparsi per tutto il busto.

Decisamente alternativo il look scelto da Zendaya, ma anche lei come altre sue colleghe, si lascia incantare dalle paillettes. Il vestito è in due pezzi composto da crop top in stile camicia e gonna lunga e con strascico color silver. Il tutto porta la firma dell’iconico Valentino.

I dettagli che mostrano sostegno per l’Ucraina

Come già sappiamo, durante gli Oscar 2022 non sono mancati anche momenti di sostegno all’Ucraina e i vip ospiti dell’evento hanno ribadito la loro posizione contro la guerra con alcuni dettagli inseriti nei loro look. Un esempio tra tutti è sicuramente Jason Momoa, che ha aggiunto nel taschino di un elegantissimo smoking total black una pochette con i colori della bandiera dell’Ucraina.

Hanno mostrato il proprio sostegno al popolo ucraino anche Luisa Ranieri e Paolo Sorrentino, che hanno applicato ai propri outfit una spilla con fiocco azzurro. L’abito rosso fuoco e con profondo scollo a barchetta indossato dall’attrice inoltre, era di Versace.