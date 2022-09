Uscito nelle sale cinematografiche il 25 maggio 2022, Nostalgia di Mario Martone è candidato agli Oscar: Napoli, il ritorno a casa e conti in sospeso

La Commissione di Selezione per il film italiano da designare all’Oscar ha votato Nostalgia di Mario Martone. Il film in questione, dunque, rappresenterà l’Italia in occasione della 95esima edizione degli Academy Awards.

Nostalgia, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2016 di Ermanno Rea, ha come protagonista Pierfrancesco Favino e racconta uno dei sentimenti più autentici e profondi che esistano, lo stesso che dona il titolo al film: la nostalgia.

Nostalgia: la trama del film di Mario Martone

Felice ha vissuto quarant’anni fra il Libano e l’Egitto diventando un imprenditore benestante, ma un bel giorno arriva per lui il momento di tornare al suo luogo di origine, Napoli, la città in cui ha vissuto fino all’età di 15 anni. Il motivo legato al suo ritorno ricade sulla figura della madre Teresa, “la sarta migliore del Rione Sanità”, lei che non pensava di rivederlo mai più.

Il ritorno di Felice a Napoli fa riaccendere in lui ricordi, storie passate ed episodi che volutamente aveva messo da parte, nascondendoli sotto la sabbia. Incontrerà Don Luigi, un prete che combatte la camorra cercando di offrire un futuro più roseo ai giovani del rione, ma nel corso del film Felice sentirà la forte necessità di ritrovarsi anche con Oreste, l’amico di una vita e compagno di scorribande adolescenziali ora divenuto piccolo boss proprio della camorra.

Un intreccio di sensazioni, il desiderio di scappara si mischia a quello di volere ritornare per cambiare le cose. Tutto si fa nostalgia per Felice, tutto si raccoglie intorno a Napoli, la sua città del cuore, fatta di emozioni contrastanti e figlia di un attaccamento quasi viscerale.

Nostalgia del tempo che fu, nostalgia della vecchia versione di sé, o di quegli anni che sembravano perfetti, nella loro semplicità. Napoli, una vita da ripercorrere, i ricordi, le domande esistenziali, le amicizie e le promesse.

Che cosa succederà a Felice e Oreste, i due amici per la pelle? Vincerà il ricordo sereno, o avrà il sopravvento la nostalgia di qualcosa che non c’è più?

Il cast di Nostalgia

Il cast di Nostalgia è ricco di volti interessanti; primo fra tutti il protagonista, Pierfrancesco Favino, nei panni di Felice Lasco, il ricco imprenditore di ritorno dall’Egitto. La madre, Teresa, è interpretata da Aurora Quattrocchi, mentre l’immagine della madre da giovane è stata affidata a Daniela Ioia.

L’amico d’infanzia di Felice, Oreste Spasiano, è interpretato da Tommaso Ragno, mentre Don Luigi Rega è interpretato da Francesco Di Leva. Nei vari momenti di flash back, si avrà modo di vedere Felice adolescente; a vestire i panni di tali immagini è Emanuele Palumbo.

Tra gli altri volti del cast: Salvatore Striano (Gegè), Artem (Oreste da giovane), Nello Mascia (Raffaele),Sofia Essaidi (Arlette), Virginia Apicella (Adele), Luciana Zazzera (la commarella), Giuseppe D’Ambrosio (Giuseppe).

Dove vedere Nostalgia

Nostalgia è stato presentato la prima volta il 24 maggio 2022 al Festival di Cannes e successivamente distribuito nelle sale cinematografiche italiane da Medusa Film, a partire dal 25 maggio 2022.

La pellicola di Mario Martone è disponibile anche in streaming, ma a noleggio: su Rakuten TV a 4,99 € per la versione HD; stesso prezzo anche per Apple, TimVision e Amazon Prime Video. Oltre al noleggio, ovviamente, è disponibile anche l’acquisto, ma a un prezzo più alto.