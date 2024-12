Questo inverno 2024 2025 i jeans si portano con il risvolto. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, i modelli di tendenza e i possibili abbinamenti.

Jeans con risvolto: la tendenza moda dell’inverno 2024 2025

Il denim lo sappiamo bene, è sempre di tendenza, anche nelle stagioni fredde. Per questo inverno 2024 2025 i jeans però si portano con il risvolto. Esatto, i jeans arrotolati sono la tendenza del momento! A prescindere dal modello di jeans, il risvolto è il dettaglio più cool, quello in grado di dare quel tocco in più a qualsiasi look. In questo modo inoltre si pone maggiore attenzione alle scarpe, o agli stivali che, nelle stagioni fredde, tendono a essere più nascosti, soprattutto se si indossano pantaloni a zampa. Ma, prima di vedere insieme qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione, andiamo a vedere quali sono i modelli di jeans con risvolto di tendenza per questo inverno 2024 2025.

Jeans con risvolto: i modelli di tendenza dell’inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, i jeans con risvolto sono la tendenza moda dell’inverno 2024 2025. Perfetti sia per un look casual o street, ma anche per uno più elegante e formale. Andiamo ora a vedere insieme quali sono i modelli di tendenza per questa stagione fredda:

Jeans a vita alta con risvolto : sono meno di tendenza rispetto all’anno scorso ma sono comunque ancora oggi molto amati e molto indossati.

: sono meno di tendenza rispetto all’anno scorso ma sono comunque ancora oggi molto amati e molto indossati. Jeans a vita bassa con risvolto : di grande tendenza questo inverno 2024 2025, se c’è un jeans su cui puntare è proprio quello a vita bassa.

: di grande tendenza questo inverno 2024 2025, se c’è un jeans su cui puntare è proprio quello a vita bassa. Jeans skinny con risvolto : tra i modelli più di tendenza ci sono i jeans skinny, perfetti sia per un look casual sia per uno più formale.

: tra i modelli più di tendenza ci sono i jeans skinny, perfetti sia per un look casual sia per uno più formale. Jeans oversize con risvolto: perfetto per un look street style e amatissimi soprattutto dalla Gen Z.

Jeans con risvolto: abbinamenti per questo inverno 2024 2025

Dopo aver visto quelli che sono i modelli di jeans con risvolto di tendenza per questo inverno 2024 2025, andiamo a vedere insieme qualche idea di abbinamento: