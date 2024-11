Il total denim look è tornato di moda! Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come vestirsi in queste stagioni fredde.

Total denim look: il trend è tornato di moda!

Il denim si sa, è sempre di moda, ma ecco che per questo autunno inverno 2024 2025 è tornato alla ribalta il total denim look! Vestirsi con almeno due capi di jeans è quindi la tendenza di queste stagioni, per un look casual e street style, ma anche per un look più formale. I capi in denim must have per queste stagioni fredde sono i jeans, le gonne, le giacche e i trench. Ma non finisce qui, ampio spazio anche agli accessori, come borse e scarpe. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio i capi must have per seguire il trend del double denim!

Total denim look: i capi must have

Come abbiamo appena visto, il trend del total denim look è tornato prepotentemente di moda e si appresta a essere protagonista dell’autunno inverno 2024 2025. Diverse celeb hanno già dimostrato di essere delle fan del double denim, prima fra tutti l’attrice Sydney Sweenwy, che ha postato con indossa jeans, camicia jeans e giacca di jeans. Ma anche Cara Delevigne, Deva Cassel e Iris Law, a testimonianza di quanto questa tendenza sia amata. Ma vediamo adesso insieme quali sono i capi in denim su cui puntare per queste stagioni fredde:

Jeans : quando si pensa a capi in denim il primo pensiero è per i jeans. Ormai ne esistono di tanti modelli diversi ma diciamo che questo autunno inverno 2024 2025 c’è un prepotente ritorno dei pantaloni a vita bassa e quindi i jeans di tendenza sono proprio quelli a vita bassa. Che siano skinny, dritti o baggy poco importa, libera scelta a seconda dei propri gusti. I jeans possono essere indossati per un look casual, ad esempio con sneakers ai piedi, pullover e giacca di jeans o anche per look più eleganti, con mocassini, stivaletti e camicia in jeans, in moda da seguire alla lettera il double denim.

: quando si pensa a capi in denim il primo pensiero è per i jeans. Ormai ne esistono di tanti modelli diversi ma diciamo che questo autunno inverno 2024 2025 c’è un prepotente ritorno dei pantaloni a vita bassa e quindi i jeans di tendenza sono proprio quelli a vita bassa. Che siano skinny, dritti o baggy poco importa, libera scelta a seconda dei propri gusti. I jeans possono essere indossati per un look casual, ad esempio con sneakers ai piedi, pullover e giacca di jeans o anche per look più eleganti, con mocassini, stivaletti e camicia in jeans, in moda da seguire alla lettera il double denim. Gonna : la gonna di jeans è tornata alla ribalda, soprattutto quella lunga che è perfetta per l’autunno 2024. La si può tranquillamente abbinare a una giacca in denim e a un paio di mocassini.

: la gonna di jeans è tornata alla ribalda, soprattutto quella lunga che è perfetta per l’autunno 2024. La si può tranquillamente abbinare a una giacca in denim e a un paio di mocassini. Giacca: di tendenza in particolare i modelli lunghi, stile trench. Da abbinare a un paio di jeans skinny e un paio di ankle boots.

di tendenza in particolare i modelli lunghi, stile trench. Da abbinare a un paio di jeans skinny e un paio di ankle boots. Camicia: per un look elegante ecco che la camicia jeans abbinata a un paio di jeans chiari dritti è la scelta perfetta. Una cintura per rendere ancora più elegante il look.

Total denim look: e gli accessori?

Abbiamo appena visto quali sono i capi in denim di tendenza perfetti per seguire il double denim trend. Ma non dimentichiamoci dell’importanza degli accessori. Le borse in denim in primis, belle da vedere e perfette per un look total denim. Ma anche le scarpe in denim sono tornate alla ribalta, perfette soprattutto per un total denim look casual.