Jeans marroni: idee su come abbinarli

Come abbinare i jeans marroni? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Jeans marroni: la tendenza dell’autunno inverno 2024 2025

Il marrone, in tutte le sua nuance, è uno dei colori di tendenza dell‘autunno inverno 2024 2025. Dal castagno al cioccolato, passando per il legno e il tabacco. Anche per quanto riguarda i jeans di forte tendenza sono proprio quelli marroni, che si apprestano a essere davvero il capo must have di queste stagioni fredde. Se il classico denim è molto facile da abbinare, in quanto sta bene praticamente con tutti i colori, il marrone è un pochino più difficile. Adesso andremo a vedere insieme prima quali sono i colori che stanno bene e poi qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione.

Jeans marroni: con che colori abbinarli?

Come abbiamo appena visto, i jeans marroni sono il capo must have dell’autunno inverno 2024 2025, adatti per essere indossati sia per un look casual ma anche per uno più elegante. Ma, prima di andare a vedere insieme qualche idea di outfit da cui potete prendere ispirazioni, soffermiamoci su quelli che sono i colori che si abbinano bene con i jeans di colore marrone:

Nero : il nero è il colore che sta bene con tutto ed è perfetto anche da abbinare al marrone, soprattutto nelle tonalità più chiare.

: il nero è il colore che sta bene con tutto ed è perfetto anche da abbinare al marrone, soprattutto nelle tonalità più chiare. Bianco: anche se non è un colore molto indossato nelle stagioni fredde, con il marrone sta davvero bene, soprattutto per un look più formale.

anche se non è un colore molto indossato nelle stagioni fredde, con il marrone sta davvero bene, soprattutto per un look più formale. Verde: il colore che non ti aspetti ma che col marrone si sposa a meraviglia! Ideal soprattutto se si vuole ottenere un look casual o street style!

il colore che non ti aspetti ma che col marrone si sposa a meraviglia! Ideal soprattutto se si vuole ottenere un look casual o street style! Blu: altro colore che si sposa molto bene col marrone, soprattutto con il marrone cioccolato.

Jeans marroni: idee su come abbinarli

Dopo aver visto quelli che sono i colori che stanno bene con il marrone, andiamo a vedere insieme qualche idea di outfit per indossare al meglio i jeans marroni questo autunno inverno 2024 2025:

Cappotto: per un look originale e super cool ecco che un bel cappotto lungo di colore blu chiaro è perfetto da abbinare a un paio di jeans color cioccolato e a un paio di stivali di un’altra tonalità di marrone. Una borsa color cioccolato è perfetta per completare il look.

per un look originale e super cool ecco che un bel cappotto lungo di colore blu chiaro è perfetto da abbinare a un paio di jeans color cioccolato e a un paio di stivali di un’altra tonalità di marrone. Una borsa color cioccolato è perfetta per completare il look. Maglione: uno dei capi must have delle stagioni fredde, per un look casual ecco che un bel maglioni di colore verde è perfetto con un paio di jeans marroni. Mocassini o ankle boots ai piedi.

uno dei capi must have delle stagioni fredde, per un look casual ecco che un bel maglioni di colore verde è perfetto con un paio di jeans marroni. Mocassini o ankle boots ai piedi. Camicia: per un look più formale ecco che una camicia bianca o azzurra è perfetta con un paio di jeans marrone chiaro e un paio di stivali con tacco ai piedi.

per un look più formale ecco che una camicia bianca o azzurra è perfetta con un paio di jeans marrone chiaro e un paio di stivali con tacco ai piedi. Giacca di pelle: infine una giacca di pelle nera e un girocollo nero sono ottimi con un paio di jeans color castagno, per un look elegante e femminile.

Queste sono quindi alcune idee di outfit con i jeans marroni. E voi, quale preferite?