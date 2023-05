Jeans bootcut: le tendenze di primavera

I jeans sono un capo immancabile in ogni guardaroba. Sono anche tantissimi i modelli da indossare per la primavera dove tornano di moda i jeans bootcut, un modello in voga negli anni Novanta che si arricchisce di nuovi particolari. Vediamo alcune delle proposte delle tendenze e come indossarli, oltre ai vari abbinamenti per un outfit perfetto.

Jeans bootcut

Sono dei particolari modelli di pantalone che, per certi aspetti, possono essere paragonati a quelli a zampa di elefante dal momento che i jeans bootcut sono leggermente svasati verso il fondo. Si tratta di un modello e trend che ricompare per la primavera permettendo d’indossarli in ogni occasione dal momento che stanno bene a ogni fisico.

Un modello come il bootcut è nato intorno agli anni Sessanta proprio nel periodo in cui imperversavano i figli dei fiori, noti per avere pantaloni a zampa di elefante, molto larghi e svasati. Un modello che, a quei tempi, permetteva di indossarli anche con un paio di scarpe come gli stivali per esaltarli maggiormente.

Molto versatili e pratici, è possibile trovarli in tantissimi modi e modelli: dalla vita alta, media o bassa oppure particolarmente attillati e aderenti lungo la zona dei fianchi delle cosce dal momento che cominciano a svasare a partire dal ginocchio in giù arrivando alla caviglia. Possono avere un taglio corto, ma il tipo di scarpa adatto aiuta sicuramente.

Come già detto, i jeans bootcut sono adatti a ogni fisicità, ma soprattutto alle donne che hanno un fisico a triangolo. Sono adatti sia per il giorno che la sera e sono indicait con qualsiasi calzatura, che sia un tronchetto o un sandalo dal color nude. Si possono anche indossare con le sneakers per un look maggiormente sportivo.

Jeans bootcut: le tendenze

Sono modelli proposti in varie tipologie, come mostrano le ultime tendenze primaverili che esaltano i jeans bootcut al punto da essere considerati un trend di cui è impossibile fare a meno per la stagione primaverile. Nelle ultime sfilate sono stati proposti in vari modi: con vita alta o media oppure in denim elasticizzato per poi aprirsi sotto il ginocchio.

Alcuni modelli giocano con le diverse sfumature di denim esaltando il blu jeans e optando anche per un effetto used. Sono molto amati da star come Jennifer Aniston e Kate Moss, per cui è possibile anche ispirarsi ai loro look in modo da creare l’outfit perfetto e indicato, anche se non si è molto alte e la propria altezza è minuta.

Sono considerati una alternativa agli skinny dal momento che si aprono verso il fondo. Tra le tendenze primaverili, sono proposti in modelli dalla vita medio alta che si aprono poi leggermente sul fondo a zampa in modo da coprire anche i piedi oppure modelli come i flare che esaltano la figura e sono meno elasticizzati.

I jeans bootcut si abbinano molto bene con ogni look e outfit: dalla classica giacca sino al blazer passando anche per scarpe alte o basse come le ballerine. Ogni indumento e capo è assolutamente indicato per esaltarli nel modo migliore possibile ed essere al passo con i tempi e la moda.

Jeans bootcut: le proposte Amazon

Un paio di pantaloni del genere si possono ordinare sul noto e-commerce di Amazon approfittando di vari sconti e promozioni da non perdere. Basta cliccare sulla foto per visualizzare i dettagli del prodotto. La classifica presenta tre modelli di jeans bootcut che si differenziano per varie caratteristiche come si legge dalla descrizione di ogni articolo.

1)LTB jeans da donna Valerie bootcut fit

Sono jeans molto aderenti e stretti sui fianchi che cadono un po’ svasati verso la caviglia disponibili in diverse tonalità di blu. Sono con 5 tasche e con gamba svasata. Sono in cotone ed elastan dalla vita bassa con chiusura a cerniera.

2)Wrangler High Rise bootcut jeans

Sono un modello stretto con taglio alla caviglia svasato e largo in cotone, poliestere ed elastan, quindi tessuti molto resistenti e durevoli al tempo stesso. Sono un modello molto ben fatto, morbido, confortevole ed elasticizzato. Disponibile in colori più chiari o scuri.

3)Nina Carter P079 jeans da donna flared bootcut

Un modello alla moda con gamba svasata dall’effetto flare iin cotone, poliestere, elastan e viscosa. Presentano vita alta con cerniera. Molto eleganti e di qualità disponibili in vari colori: denim, blu, nero e bianco. Un marchio che è sinonimo di avanguardia e alla moda.

Ai jeans bootcut si consiglia di abbinare i modelli migliori di slingback per slanciare ancora di più la figura.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.