Un evento da ricordare

La Candlelight Dinner, un evento di gala che si è tenuto la sera prima dell’insediamento di Donald Trump come 47° Presidente degli Stati Uniti, ha visto la partecipazione di numerosi volti noti, ma nessuno ha brillato come Ivanka Trump. La figlia del nuovo presidente ha catturato l’attenzione di tutti con un abito straordinario, firmato Oscar de la Renta, che ha esaltato la sua bellezza e il suo stile inconfondibile.

Il look mozzafiato di Ivanka

Ivanka ha scelto un abito color argento, interamente decorato con perle e cristalli, che formavano delicati motivi floreali lungo tutta la lunghezza del vestito. Lo scollo leggermente arrotondato e le piccole maniche hanno aggiunto un tocco di eleganza, rendendo il suo look perfetto per l’occasione. Per completare l’outfit, ha optato per una morbida stola in tinta e un paio di scarpe col tacco, anch’esse argentate, che hanno accentuato la sua figura slanciata.

Un make-up semplice ma d’effetto

Nonostante l’abito fosse già di per sé un’opera d’arte, Ivanka ha scelto di mantenere il make-up e l’acconciatura semplici. La sua chioma, modellata in morbide onde con una riga centrale, ha incorniciato il viso in modo delicato. Ha optato per un gloss nude sulle labbra e un trucco occhi sobrio, con mascara ed eyeliner che hanno messo in risalto il suo sguardo. Questa scelta ha dimostrato che a volte meno è di più, permettendo al suo abito di rimanere il vero protagonista della serata.

Un momento di riflessione

Durante l’evento, Ivanka ha condiviso le sue emozioni sui social media, esprimendo la sua gratitudine per i momenti speciali trascorsi con la famiglia e l’orgoglio per il padre che stava per assumere un ruolo così importante. La sua presenza alla Candlelight Dinner non è stata solo un atto di supporto, ma anche un modo per celebrare un momento storico per la sua famiglia e per il paese.