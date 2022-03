Una brutta ondata di maltempo ha colpito l’Honduras. I naufraghi dell’Isola dei Famosi sono stati colpiti da una tempesta, motivo per cui lo staff ha deciso di portarli al sicuro. Gli ultimi aggiornamenti dell’inviato Alvin, però, sono incoraggianti.

Isola dei Famosi: tempesta colpisce i naufraghi

“La situazione qua in Honduras è di tempo brutto, piove. A Cayo, dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos dove ci sono tutte le isole la situazione è ancora peggio. Abbiamo messo i naufraghi in sicurezza e stanno bene. Ora attendiamo che migliori il tempo“, ha annunciato Alvin via social qualche giorno fa. I concorrenti dell’Isola dei Famosi, a causa di una brutta ondata di maltempo, sono stati costretti a lasciare la playa.

La tempesta li ha colpiti in pieno, ma lo staff dell’Isola dei Famosi li ha immediatamente messi in sicurezza. A distanza di qualche ora, però, la situazione sembra essere migliorata.

Gli ultimi aggiornamenti di Alvin

Sempre via social, Alvin è tornato ad aggiornare i fan dell’Isola dei Famosi. L’inviato ha dichiarato:

“Aggiornamento: ieri vi ho detto che sono stati tre giorni difficili, perché c’è stato un nubifragio e purtroppo il Cayo era proprio nell’occhio di questo ciclone. Per questione di sicurezza abbiamo dovuto portare i naufraghi al sicuro e così sono stati. Sono stati separati: una capanna per alcuni naufraghi, un’altra per le coppie. Domani vi racconterò nel dettaglio”.

I concorrenti del reality honduregno, quindi, sono stati portati al sicuro in due capanne diverse, una per le coppie ed un’altra per i singoli. Appena la tempesta si è placata, però, sono tutti tornati nella location originale.

La puntata dell’Isola andrà in onda regolarmente

Alvin ha concluso:

“La notizia bella è che i naufraghi sono tornati in playa, il reality quindi ripartirà con loro nelle spiagge. Qua il tempo è nuvoloso ma il tempo si sta rimettendo e domani dovrebbe essere bello”.

La tempesta è passata e i naufraghi, anche se sono stati per qualche giorno nell’occhio del ciclone, sono già tornati in playa. Questo significa che la puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 28 marzo 2022 andrà in onda regolarmente.