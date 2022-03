La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è tornata sul piccolo schermo a partire da lunedì 21 marzo 2022, con Ilary Blasi alla conduzione del reality. Dove si trova l’isola sulla quale vengono portati i naufraghi? È davvero deserta?

Isola dei Famosi 2022: dove si trova l’isola?

Sono tanti i fan de L’Isola dei Famosi che si chiedono dove si trovi l’isola sulla quale si svolge il reality e se siarealmente deserta.

Prima di rispondere a simili interrogativi, bisogna sottolineare che la location dello show varia con il susseguirsi delle edizioni. Ad esempio, nelle prime tre dizioni del programma, trasmesse su Rai 2, il format era stato girato nella Penisola di Samanà, nella Repubblica Domenicana.

Successivamente, la location è stata modificata e i naufraghi sono stati dirottati a Cayos Cochinos, in Honduras.

Sino all’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi, l’Honduras è stata la meta dei concorrenti in gara, a eccezione della settima edizione del reality che si è svolto a Corn Island, in Nicaragua. Il cambio id location della settima edizione si è reso indispensabile in quanto all’epoca dei fatti, in Honduras, era in corso un colpo di Stato.

È davvero deserta?

Per quanto riguarda l’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, è stato riconfermato che i naufraghi si troveranno a Cayo Cochinos, arcipelago situato nel mare dei Caraibi e formato da due isole maggiori e 14 isolotti corallini.

Nel corso dello show, i naufraghi verranno dislocati su variate isole dell’arcipelago. Negli isolotti corallini, la natura fa da padrona mentre, nel caso delle due isole principali, note come Cayo Cochino Mayor e Cayo Cochino Menor, sono presenti abitanti.

Per le nomination, i naufraghi verranno portati a La Palapa, località che si trova sull’isola principale, nelle vicinanze della spiaggia di Playa Palapa.