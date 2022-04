Il naufrago Silvano Michetti de “I Cugini di Campagna” è stato espulso da L’Isola dei Famosi, reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi, per aver pronunciato parole blasfeme.

Isola dei Famosi 2022, Silvano Michetti: espulso uno dei Cugini di Campagna

I Cugini di Campagna, Silvano Michetti e Nick Luciani, sono sbarcati in Honduras durante la puntata trasmessa in prima serata lunedì 4 aprile per partecipare a L’Isola dei Famosi.

Poco dopo l’arrivo, tuttavia, Michetti si è reso protagonista di una grave gaffe. Dopo aver dedicato una canzone a Ilary Blasi, mentre stava parlando con Alvin, il musicista si è lasciato andare a un’imprecazione, esclamando: “Porco D**”.

SILVANO ARRIVA SULL’ISOLA E BESTEMMIA: SIAMO PRONTI AL BESTEMMIA GATE?✈️ #isola pic.twitter.com/OxJhVlRlWR — 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑘𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑘 🦋🐍🤍 (@itssmarikaa) April 4, 2022

A distanza di due giorni dalla diretta durante la quale si è verificato l’episodio, la produzione del format in accordo con Mediaset ha deciso di squalificare il naufrago.

Sugli account social ufficiali de L’Isola dei Famosi, infatti, è stata condivisa la seguente comunicazione: “A seguito di attente verifiche, effettuate sugli avvenimenti accaduti durante la scorsa puntata, Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano de ‘I Cugini di Campagna’ per l’espressione blasfema pronunciata durante la diretta”.

Mediaset, il comunicato ufficiale che annuncia la squalifica di Michetti

Mediaset, intanto, ha diramato un comunicato ufficiale per notificare la squalifica di Silvano Michetti. Nel comunicato, diramato anche a mezzo social, è possibile leggere quanto segue:

Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei ‘Cugini di Campagna’ dall’Isola dei Famosi. È stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile.