Tra i ballerini che entreranno a fare parte del team “danza” di Amici 2022 c’è anche lui, Gianmarco Petrelli. Il giovane ballerino aveva già tentato di entrare nella scuola più ambita d’Italia nel 2021 e quest’anno, dopo nuovi provini e tanta, tantissima dedizione, pare proprio esserci riuscito.

Chi è Gianmarco Petrelli, uno dei nuovi ballerini di Amici 22?

Gianmarco Petrelli è nato il 1 marzo 2000 a Roma sotto il segno dei Pesci e attualmente ha 22 anni. Rispetto alla sua famiglia non si hanno molte informazioni, se non che ha un fratello di nome Filippo.

I suoi studi lo portano a diplomarsi presso il Liceo Linguistico nella capitale, ma subito dopo inizia a lavorare come modello per la Tao Models Agency.

Fortemente appassionato di danza, lavora anche come coreografo, tant’è che molte delle sue coreografie le ha presentate proprio in occasione di diversi workshop cui ha partecipato.

Il giovane romano si è fatto conoscere nell’edizione di Amici 2021/2022, quando decise di presentarsi come aspirante ballerino del genere hip hop. Allora non riuscì a superare le selezioni e a entrare nella Scuola, ma ciò non l’ha fermato dal continuare a ballare per amore e per passione, svolgendo sempre la professione anche di coreografo.

Tra le varie esperienze professionali di Gianmarco Petrelli, inoltre, si sottolinea la sua partecipazione all’interno del cast di ballerini/e che hanno accompagnato Alessandra Amoroso nel grande concerto evento “Tutto accade a San Siro”.

Non si hanno molte informazioni riguardo la sua vita privata, ma Petrelli è attivo sui social, in particolare su Instagram, dove pubblica quotidianamente contenuti che lo ritraggono in posa come modello o alle prese di una coreografia. Il suo profilo è già molto seguito: sono infatti più di 10 mila le persone che hanno deciso di fare clic su “segui”.

Gianmarco Petrelli e la nuova avventura ad Amici 2022

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi sta per avere inizio; mercoledì 14 settembre 2022, infatti, è stata registrata la prima puntata del noto talent show, durante la quale i professori di canto e di ballo hanno selezionato attentamente 19 tra ballerini/e e cantanti.

Tra i nuovi ballerini selezionati per la nuova ed esilarante edizione, spicca anche il nome di Gianmarco Petrelli. Il giovane romano, infatti, ha avuto la sua rivincita dopo essere stato scartato nell’edizione precedente. Durante la fase di selezione, Petrelli è stato fortemente notato dalla Maestra Alessandra Celentano che ha deciso, dunque, di sceglierlo. Con lui, la Celentano ha scelto anche Rita Zenzola e Ramon Agnelli, entrambi ballerini di danza classica.

La puntata in questione sarà trasmessa domenica 18 settembre a partire dalle ore 14 circa: tutto è pronto per la nuova stagione di Amici e Gianmarco ne farà parte. Ciò dimostra che cadere non significa per forza perdere, ma serva solamente a fare ricaricare le energie e a interrogarsi su che cosa realmente si voglia nella vita e chi si voglia diventare.

Gianmarco Petrelli lo ha capito bene e da una apparente caduta profonda è riuscito a sollevarsi in aria con la leggiadria di una piuma: il suo sogno sta per realizzarsi.