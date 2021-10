La classe di Amici 21 ha ormai preso forma. Mattia Zenzola, ballerino di latino americano, si è aggiudicato un posto nella scuola. Nonostante la sua giovanissima età il suo talento e la passione per la danza hanno convinto i maestri e già incantato il pubblico.

Chi è Mattia Zenzola

Mattia Zenzola nasce il 15 gennaio 2004 a Bari. Sebbene sulla sua vita privata si abbiano poche informazioni si sa che Mattia vive a Valenzano e che frequenta il Liceo Scientifico di Cagno Abbrescia.

Fin da piccolo sviluppa una grande passione per la danza, che da allora studia sempre con costanza. Grazia alla madre, istruttrice di zumba, inizia ad avvicinarsi anche a questo ballo divertente e coinvolgente.

Con la zumba, infatti è possibile muovere l’intero corpo a ritmo di musica e praticare una ginnastica che va a stimolare tutto il corpo, a differenza di altre discipline che si concentrano solo su una o due parti circoscritte. Mattia, quindi, oltre ad esercitarsi nelle danze latine americane è anche diventato un istruttore di zumba.

Proprio grazie a questa formazione a soli 11 anni Beto Perez, il creatore di Zumba fitness, lo vuole nel suo staff.

Perez gli da una opportunità incredibile: lo fa esibire negli Stati Uniti a Orlando durante il Fitness Concert. Subito dopo diventa un zumba present ed inizia a tenere svariati corsi online. Nel frattempo continua a partecipare a gare di zumba a livello nazionale.

Mattia Zenzola e il ballo latino – americano

Accanto a tutte queste esperienze, però, Mattia vuole aggiungere anche quella di Amici. Si presenta al talent con una coreografia di ballo latino americano, la sua specialità. All’interno della scuola di Amici, il banco destinato al ballo latino americano è solo uno, per cui Mattia ha dovuto contenderselo con Nunzio Stancampiamo, lo sfidante. Il maestro Raimondo Todaro a cui spettava il difficile compito di scegliere fra i due ragazzi, ha sentito l’esigenza di lavorare fianco a fianco per una settimana con i due ragazzi per poi decidere in piena sicurezza.

Alla fine le doti di ballerino di Mattia non hanno deluso e Todaro ha scelto di far rimanere ad Amici 21 proprio lui.

Curiosità

Ma dove si può vedere Mattia e seguire il suo percorso? Oltre che su Canale 5, durante gli appuntamenti di Amici 21 pomeridiani e serali, è possibile seguire Mattia anche sui suoi canali social. Come tutti i giovani ragazzi e le persone amanti della comunicazione, anche Mattia ha dei profili che cura e aggiorna personalmente con costanza.

È infatti possibile seguirlo sia su Instagram, dove conta ben 75 mila follower, e sia su Tik Tok. Qui Mattia posta contenuti legati prettamente al mondo del ballo latino americano e alla zumba. Coinvolge il suo pubblico in piccole rappresentazioni e nelle storie dove racconta del suo quotidiano e della sua passione più grande.

Per gli amanti di danza soprattutto su Tik Tok potete trovare tanti suoi balletti e coreografie da eseguire da soli o in coppia.