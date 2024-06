“Io sono Celine Dion” è il docufilm sulla cantante canadese Celine Dion. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quando esce, dove vederlo e la trama.

Io sono Celine Dion: trama, quando esce, dove vederlo

“Io sono Celine Dion” è un docu film sulla vita e sulla carriera della cantante canadese Celine Dion, una delle artiste più amate e apprezzate al mondo. Diretto da Irene Taylor, regista candidata agli Oscar nel 2019 per il documentario “The Final Inch”, questo docufilm ha una durata di 102 minuti ed è disponibile a partire da ieri, 25 giugno 2024 su Prime Video. E’ possibile vedere “Io sono Celine Dion” anche su Sky Glass, Sky Q e su NOW Smart Stick. Questo documentario racconta la lotta della cantante canadese con la sua malattia, ovvero al Sindrome della Persona Rigida, e di tutti i suoi sforzi per tornare ad esibirsi. Ecco cosa ha detto Celine Dion sul perché ha deciso di fare questo documentario: “questi ultimi due anni sono stati una sfida per me, il percorso dalla scoperta della mia condizione fino all’imparare a conviverci e a gestirla, senza permettere a questa situazione di definirmi. Mentre continuo a percorre la strada per riprendere la mia carriera di performer, ho capito quanto mi è mancato il rapporto con i miei fan. Durante questa assenza ho deciso che volevo documentare questa parte della mia vita, per cercare di aumentare la consapevolezza di questa condizione poco conosciuta, per aiutare chi ha la mia stessa diagnosi.” La regista ha deciso che l’unica voce nel film sarà proprio quella della cantante canadese. Insomma, “Io sono Celine Dion” è un docu film assolutamente da non perdere.

Celine Dion e la Sindrome della Persona Rigida

La cantante canadese Celine Dion manca ormai da tempo sul palco a causa di una malattia neurologica molto rara, la sindrome della persona rigida, che colpisce i muscoli del corpo facendo perdere il controllo sui movimenti. Non è la prima battaglia legata alla salute che ha dovuto affrontare la cantante di “My Heart Will Go On”, nel 1999 ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore benigno alle corde vocali, che ha interrotto per qualche tempo la sua carriera. Nel 2016 ha perso il marito, René Angélil, morto a causa di un tumore. E ora si trova a far fronte a questa malattia che non le permette di salire sul palco, anche se ha dichiarato più volte che avrebbe fatto di tutto per poter tornare a cantare, cosa che le auguriamo tutti. Era il 2022 quando Celine Dion, in lacrime, ha pubblicato un video dove spiegava la malattia che l’aveva colpita. Ecco cosa aveva detto: “è da tanto tempo che ho problemi di salute e non è facile per me affrontarli. Recentemente mi è stato diagnosticato un disordine neurologico molto raro che si chiama ‘Stiff-person Syndrome’. Colpisce una persona su un milione. Non sappiamo ancora molto di questa malattia rara, ma ora sappiamo che è la causa degli spasmi muscolari di cui soffro. Sfortunatamente questi spasmi influenzano la mia vita quotidiana a vari livelli. A volte ho molta difficoltà a camminare e non sempre riesco a usare le mie corde vocali per cantare come vorrei.”

