Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa vedere a giugno 2024 su Prime Video.

Prime Video: i film da vedere a giugno 2024

Giugno è arrivato e per i tanti abbonati a Prime Video c’è curiosità nel sapere quali sono i film e le serie tv da non perdere. La concorrenza è sempre tanta, tra Netflix, Paramount Plus e Disney Plus, c’è bisogno di poter offrire film e serie tv nuove agli abbonati, al fine di non perderli. Ma vediamo adesso quali sono i film da vedere assolutamente questo giugno 2024 su Prime Video:

in uscita l’11 di giugno, si tratta di un film del 2012, e parla di Billie Beane, il general manager degli Oakland Athletics, che decide di ribellarsi al sistema e di sfidare le convenzioni, al fine, con pochi soldi, di riscostruire una squadra di terz’ordine. Nonostante i pareri contrari, grazie all’aiuto di un giovane laureato in economia a Yale, Billie Beane riuscire a costruire una squadra forte e a cambiare per sempre il modo di giocare a baseball. “Il grande freddo” : è vero che è un film del 1984, quindi di 40 anni fa, ma dal 20 giugno non sarà più disponibile su Prime Video, quindi se non lo avete mai visto è arrivato il tempo di farlo. Il film narra di sette amici ex sessantottini che, 15 anni dopo la fine del liceo, si trovano per il funerarle di uno di loro.

Prime Video: le serie tv da vedere a giugno 2024

Ecco invece le serie tv da vedere su Prime Video a giugno 2024:

“ The Boys 4 “: il 13 giugno uscirà la quarta stagione di “The Boys”, che vedrà Victoria Neuman sempre più vicina allo Studio Ovale e sotto il controllo di Homelander. Il mondo inoltre sta per crollare.

“: il 13 giugno uscirà la quarta stagione di “The Boys”, che vedrà Victoria Neuman sempre più vicina allo Studio Ovale e sotto il controllo di Homelander. Il mondo inoltre sta per crollare. Dragon Ball Z”: il 9 giugno è uscita la settima stagione della serie anime “Dragon Ball Z“, dove Trunks e Goten proveranno finalmente la fusione.

