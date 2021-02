Insieme a te non ci sto più, il brano di Caterina Caselli è diventato un classico della musica leggera italiana, ed è stato rifatto da vari cantanti, fino a essere una delle cover, in questo caso cantata da Malika Ayane, del Festival di Sanremo 2021.

Di seguito l’analisi di autore, testo e significato di “Insieme a te non ci sto più”.

“Insieme a te non ci sto più”: gli autori della canzone

La canzone, scritta da Vito Pallavicini, vede come compositore Paolo Conte, noto cantautore e paroliere dalla seconda metà del secolo scorso, e creatore di brani per Iannacci, Patty Pravo e Dalida. Conte e Pallavicini hanno anche composto “Azzurro”, uno dei più grandi successi di Adriano Celentano e forse la canzone italiana più conosciuta sia a livello nazionale che internazionale.

“Insieme a te non ci sto più”: il testo

Insieme a te non ci sto più,

guardo le nuvole lassù…

cercavo in te-e-e-e-e

la tenerezza che non ho,

la comprensione che non so

trovare in questo mondo stupido.

Quella persona non sei più,

quella persona non sei tu….

finisce qua-a-a-a-a

Chi se ne va che male fa?

Io trascino negli occhi

dei torrenti di acqua chiara

dove io berrò…

Io cerco boschi per me

e vallate col sole

più caldo di te…

Insieme a te non ci sto più,

guardo le nuvole lassù…

e quando andrò-ò-ò-ò-ò

devi sorridermi se puoi,

non sarà facile ma sai

si muore un po’ per poter vivere…

Arrivederci amore ciao,

le nubi sono già più in là…

finisce qua-a-a-a-a

Chi se ne va che male fa?

E quando andrò-ò-ò-ò

devi sorridermi se puoi,

non sarà facile ma sai si muore un po’ per poter vivere

Arrivederci amore ciao,

le nubi sono già più in là…

Arrivederci amore ciao,

le nubi sono già più in là…

Arrivederci amore ciao,

le nubi sono già più in là…

Arrivederci amore ciao,

le nubi sono già più in là…

Arrivederci amore ciao,

le nubi sono già più in là..

Il significato di “Insieme a te non ci sto più”

La canzone segna un netto stacco dai brani precedenti della Caselli, tra i quali il più noto è forse “Nessuno mi può giudicare”. La cantante, che fino a quel momento era conosciuta per i suoi ritmi movimenti, che ricordavano la swinging London e i Beatles, nel 1968 incide “Insieme a te non ci sto più”, una ballata struggente che descrive un amore al capolinea e la voglia di andare avanti e di voltare pagina dopo una storia finita.

Quello di “Insieme a te non ci sto più” è un testo più elaborato e dalle melodie più ampie rispetto alle canzoni interpretate fino a quel momento dal “Casco d’oro”: la Caselli stessa si presenta in con uno stile molto diverso da quello che l’aveva portata al successo, passando dal corto caschetto biondo a un taglio lungo e castano, forse per dare un taglio ancora più netto al suo passato.