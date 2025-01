Ilary Blasi e il futuro dei figli: tra social e televisione

Il futuro di Chanel: tra social e studi

Ilary Blasi, nota conduttrice e icona della televisione italiana, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sul futuro dei suoi figli durante un’intervista con Gianluca Gazzoli. In particolare, ha parlato della sua secondogenita, Chanel, che il prossimo 13 maggio compirà 18 anni. La Blasi ha rivelato che Chanel ha una grande passione per i social media, preferendoli nettamente alla televisione. “Chanel ama molto i social, non la televisione”, ha affermato, lasciando intendere che la giovane potrebbe intraprendere una carriera nel mondo digitale.

Un percorso di studi e opportunità nel mondo digitale

La conduttrice ha sottolineato l’importanza dell’istruzione per Chanel, che sta attualmente completando l’ultimo anno di scuola. “L’obiettivo adesso è diplomarsi”, ha dichiarato Ilary, evidenziando il desiderio di vedere la figlia continuare gli studi e, se lo desidera, abbinare la sua passione per i social a un percorso formativo. “Ci sono tanti escamotage oggi per lavorare con i social, master, lauree brevi che ruotano intorno”, ha aggiunto, dimostrando di essere al passo con le nuove opportunità professionali che il mondo digitale offre.

Il legame tra genitori e figli: ispirazione e fortuna

Ilary Blasi ha anche parlato del legame speciale che ha con i suoi figli, affermando che “i figli sono un po’ lo specchio dei genitori, emulano, prendono ispirazione”. Questo legame si riflette nel modo in cui i suoi figli affrontano le loro passioni e aspirazioni. La conduttrice ha condiviso che ogni figlio ha segnato un momento importante nella sua carriera, portandole fortuna e nuove opportunità. “A ogni figlio c’è stato un step”, ha detto, raccontando come sia riuscita a conciliare lavoro e maternità, gestendo con successo impegni come “Le Iene” e “Grande Fratello Vip” anche durante la gravidanza.

In un mondo in continua evoluzione, Ilary Blasi rappresenta una figura di riferimento per molte donne, non solo come professionista, ma anche come madre. La sua visione per il futuro dei suoi figli, in particolare per Chanel, riflette un approccio moderno e aperto alle nuove possibilità offerte dai social media, un settore in cui i giovani possono esprimere la loro creatività e costruire carriere significative.