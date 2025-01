Il viola: il colore del futuro nel make-up

Il 2025 si preannuncia come un anno di grande innovazione nel mondo della bellezza, con il viola che emerge come il colore protagonista. Questa tonalità, che spazia dal lilla al melanzana, sta guadagnando popolarità non solo nelle passerelle, ma anche tra i consumatori. Secondo le ultime ricerche, le vendite di prodotti make-up in tonalità viola sono aumentate notevolmente, con un incremento del 300% nelle ricerche online. Questo fenomeno è stato alimentato da influencer e trendsetter che hanno abbracciato il viola come simbolo di creatività e audacia.

Il viola nelle collezioni moda e beauty

Le sfilate delle collezioni Autunno/Inverno hanno visto il viola dominare, con un 18,4% di capi presentati in questa tonalità. Brand prestigiosi come Chanel e Huda Beauty hanno già lanciato collezioni ispirate a questa sfumatura, proponendo prodotti che vanno dai blush ai lucidalabbra. La collezione UBE di Huda Beauty, ad esempio, include un blush in un vivace lilla elettrico, perfetto per chi desidera un tocco di freschezza e originalità nel proprio trucco quotidiano. Anche il trucco occhi viola sta vivendo un momento di grande attenzione, con ombretti e eyeliner che promettono di ravvivare ogni look.

Il potere del viola nel trucco

Il viola non è solo un colore di tendenza, ma rappresenta anche un modo per esprimere la propria personalità. Le tonalità fredde e rosate stanno sostituendo le sfumature più calde, grazie all’influenza del trucco coreano che predilige look più delicati. L’ombretto lilla, ad esempio, sta tornando in auge, evocando un’estetica nostalgica degli anni ’80, ma con un tocco moderno. L’eyeliner viola, inoltre, offre un’alternativa fresca e vibrante ai tradizionali colori scuri, permettendo di creare look sofisticati e audaci.

Come abbinare il viola nel tuo beauty look

Incorporare il viola nel proprio trucco è più semplice di quanto si pensi. Per un look equilibrato, si può optare per un blush lilla abbinato a un lucidalabbra trasparente, oppure scegliere un ombretto melanzana per enfatizzare il colore degli occhi. Non dimenticare di giocare con le sfumature: un eyeliner lilla può aggiungere un tocco di originalità senza risultare eccessivo. Inoltre, abbinare il viola a tonalità neutre come il beige o il marrone può creare un contrasto affascinante, perfetto per ogni occasione.