Scopri come replicare il trucco e lo stile di Zara Tindall per le feste.

Un Natale all’insegna dell’eleganza

Ogni anno, i reali inglesi si riuniscono per celebrare il Natale con tradizioni che affondano le radici nella storia. Quest’anno, Zara Tindall ha catturato l’attenzione con un look che combina eleganza e semplicità. La cugina del principe William ha scelto un cappotto avvolgente bordeaux di Fold London, abbinato a stivali in suede di LK Bennet e una borsa firmata Lalage Beaumont. Ma ciò che ha davvero colpito è stato il suo trucco, che ha saputo esaltare la sua bellezza naturale.

Il segreto del trucco naturale

Il trucco di Zara è un perfetto esempio di come meno possa essere di più. Per ottenere un effetto labbra naturale, ha optato per un rossetto che si armonizza con il suo incarnato. L’applicazione è fondamentale: utilizzando un pennello, ha steso il prodotto con cura, per poi tamponare con le dita, creando un finish morbido e delicato. Questo metodo non solo garantisce un aspetto fresco, ma permette anche di controllare l’intensità del colore, rendendolo ideale per le festività.

Consigli per un effetto rimpolpante

Se desideri aggiungere un tocco di volume alle tue labbra, il trucco di Zara offre un’ottima soluzione. Scegli un rossetto arricchito con acido ialuronico, un ingrediente noto per le sue proprietà idratanti e rimpolpanti. Questo tipo di prodotto non solo migliora l’aspetto delle labbra, ma le mantiene anche morbide e idratate durante le lunghe giornate festive. Ricorda, la chiave per un trucco naturale è l’equilibrio: punta su tonalità che esaltano il tuo viso senza sovraccaricarlo.