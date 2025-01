Un tuffo nel passato: la frangia laterale

Camminando per le strade delle città più alla moda del mondo, come Milano e New York, è impossibile non notare un fenomeno curioso: il revival di stili e tendenze che sembravano appartenere a un’epoca passata. Tra questi, la frangia laterale, un’acconciatura che ha dominato gli anni 2000, sta tornando prepotentemente alla ribalta. Questo hairstyle, che ha caratterizzato le chiome di celebrità come Jennifer Aniston e Kirsten Dunst, è pronto a riconquistare il suo posto nel cuore delle fashioniste.

Il fascino della frangia laterale

La frangia laterale non è solo un taglio di capelli, ma un vero e proprio simbolo di stile. Negli anni 2000, era impossibile vedere una giovane donna senza questo hairstyle, che conferiva un’aria di freschezza e giovinezza. Con il suo ritorno, molte si chiedono come poterla adattare ai look moderni. La chiave è abbinare la frangia a tagli di capelli contemporanei, come bob o long bob, per un effetto chic e sofisticato. Inoltre, la frangia laterale è perfetta per incorniciare il viso, rendendolo più armonioso e valorizzando i lineamenti.

Le celebrità e le passerelle la ripropongono

Le passerelle della moda autunno/inverno 2024-2025 hanno visto un forte ritorno della frangia laterale, con stilisti del calibro di Max Mara e Prada che l’hanno proposta nei loro show. Celebrità come Rihanna ed Elsa Hosk sono state avvistate con questo hairstyle, dimostrando che la frangia laterale è tornata a essere un must-have. Non solo un trend, ma un vero e proprio statement di stile, la frangia laterale si adatta a diverse forme del viso, rendendola accessibile a tutte. Per chi ha un viso lungo, questo taglio può aggiungere volume e movimento, mentre per chi ha un viso più rotondo, può creare un effetto snellente.

Come portare la frangia laterale nel 2025

Se stai pensando di adottare la frangia laterale nel 2025, ci sono alcuni consigli da seguire. Prima di tutto, è importante scegliere la lunghezza giusta: una frangia più lunga può essere più versatile e facile da gestire. Inoltre, considera di abbinare la frangia a un colore di capelli che esprima la tua personalità, come un biondo luminoso o un castano intenso. Infine, non dimenticare di curare la tua chioma con prodotti specifici per mantenere la frangia in ordine e lucente. Con questi accorgimenti, potrai sfoggiare un look alla moda e in linea con le tendenze del momento.