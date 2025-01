La magia dell’icy make up

Con l’arrivo dell’inverno, i toni caldi dell’autunno lasciano spazio a nuance fredde e affascinanti. Tra le tendenze più in voga di questa stagione, spicca l’icy make up, un trucco che evoca la grazia e l’eleganza delle icone di ghiaccio come Elsa di Frozen e Glinda di Wicked. Questo stile è perfetto per chi ama osare con colori pastello e riflessi metallici, creando un look audace e raffinato.

Preparare la base perfetta

Il segreto per un icy make up impeccabile inizia dalla base. Scegli un fondotinta dal finish glow, evitando tonalità calde o dorate. Opta per un prodotto in siero con coprenza naturale, che si fonda perfettamente con il tuo incarnato, donando un aspetto luminoso e candido. Per il contouring, utilizza tonalità fredde per esaltare le ombre del viso in modo delicato. Non dimenticare di illuminare gli zigomi e l’arcata sopracciliare con un illuminante extra luminoso, per un effetto che ricorda il ghiaccio che brilla al sole.

Occhi ghiacciati: il vero focus del look

Gli occhi sono i protagonisti indiscussi dell’icy make up. Scegli ombretti in tonalità fredde come bianco ghiaccio, argento metallizzato e blu iridescente. Questi colori, combinati con finish lucidi e perlescenti, evocano il scintillio del ghiaccio e della neve. Per un effetto più intenso, applica gli ombretti con le dita, per un risultato carico e iper pigmentato. Se desideri un look più drammatico, non esitare ad aggiungere ciglia finte per creare un contrasto affascinante con la tua pelle chiara e il trucco luminoso.

Labbra scintillanti e glossate

Per completare il tuo icy make up, le labbra devono essere protagoniste. Opta per toni neutri come rosa chiaro o lilla, oppure prova le “frosted lips” con rossetti o gloss shimmer. Queste formule, arricchite da particelle luminose, sono perfette per ottenere un effetto specchio che cattura la luce. I colori freddi come argento e champagne sono ideali per un look che non passerà inosservato.