Un settore in crescita e innovazione

La moda italiana rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia nazionale, con un valore aggiunto di quasi 75 miliardi di euro e oltre 1,2 milioni di addetti. Questo settore, che contribuisce al 5,1% del PIL, è composto da più di 53 mila imprese, di cui il 79% sono piccole e medie aziende. Questi numeri testimoniano non solo la vitalità del comparto, ma anche la sua diversificazione, che abbraccia vari settori produttivi, dalla lavorazione tessile alla fabbricazione di articoli in pelle.

Il Made in Italy nel mondo

Grazie a una tradizione manifatturiera consolidata, l’Italia si posiziona come il primo produttore mondiale di alta moda. Circa il 29% dei fornitori dei gruppi europei della moda ha sede nel nostro Paese, e questa percentuale sale a due terzi per i marchi di lusso. Nel 2023, le esportazioni del settore hanno raggiunto circa 65 miliardi di euro, rappresentando il 10% dell’export totale nazionale. I mercati extra-UE, come il Medio Oriente e l’Asia orientale, si stanno dimostrando sempre più ricettivi ai prodotti Made in Italy, evidenziando la capacità del nostro settore di adattarsi e prosperare in contesti internazionali.

Le sfide del 2024 e oltre

Tuttavia, i primi mesi del 2024 hanno portato alla luce segnali di cambiamento, con un calo del 5,3% delle esportazioni, corrispondente a una perdita di 1,8 miliardi di euro. Le cause di questo rallentamento sono molteplici: un quadro geopolitico instabile, una diminuzione dei consumi interni e una crisi da sovrapproduzione globale. Le previsioni per il futuro non sono rosee, con oltre il 50% delle micro e piccole imprese che si aspetta un calo del fatturato. Nonostante ciò, ci sono segnali di speranza: nei prossimi cinque anni, l’export e le innovazioni in sostenibilità potrebbero offrire nuove opportunità di crescita.

Innovazione e sostenibilità: la chiave per il futuro

La sostenibilità sta diventando un tema centrale nel settore della moda, con molte aziende che stanno investendo in pratiche più ecologiche e responsabili. Questo non solo risponde a una crescente domanda da parte dei consumatori, ma rappresenta anche un’opportunità per le imprese di differenziarsi nel mercato. L’ottimizzazione delle catene di fornitura e l’adozione di tecnologie innovative possono contribuire a migliorare l’efficienza e ridurre i costi, rendendo le aziende italiane più competitive a livello globale.