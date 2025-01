Scopri come il look della principessa rappresenta la sua personalità e il suo impegno.

Un hairstyle che racconta una storia

Il look di Princess Anne è molto più di una semplice acconciatura; è un vero e proprio simbolo di dedizione e lealtà alla Corona. Con il suo chignon elegante e pratico, la principessa ha mantenuto un’immagine coerente per oltre cinquant’anni, diventando un’icona di stile nel panorama reale. A 74 anni, è spesso riconosciuta come una delle reali più laboriose, e il suo hairstyle riflette perfettamente il suo carattere determinato e la sua etica del lavoro.

Un’eleganza senza tempo

La sua acconciatura classica, caratterizzata da un nodo ben definito e fissato con delle forcine, è diventata sinonimo della sua figura. Rare volte si allontana da questo look impeccabile, che ha sfoggiato fin da giovane. Come ha affermato Claudia Harrison, l’attrice che interpreta Princess Anne nella serie “The Crown”, il suo hairstyle è come un’armatura, un riflesso della sua reputazione come la reale più instancabile.

Un tuffo nel passato: il look degli anni ’70

Ripercorrendo la storia, nel 1971, durante la cerimonia dei Society of Film & Television Arts Awards, Princess Anne ha sorpreso tutti con un look che sembrava più adatto a una star di Hollywood. Indossava un abito di satin verde smeraldo, abbinato a un choker nero con un pendente di diamanti. Ma ciò che colpiva di più era la sua acconciatura, un bouffant drammatico che richiamava l’eleganza degli anni ’70, un’epoca in cui il glamour e le onde disco si fondevano in un’unica espressione di stile.

Le sue chiome castane, acconciate in loop intricati, creavano un effetto tessuto che ricordava le acconciature da sposa. Questo look rappresenta una delle rare occasioni in cui la principessa ha abbandonato il suo chignon tradizionale, dimostrando che anche le reali possono osare con il loro stile.

La differenza tra realtà e finzione

Durante un’intervista, Princess Anne ha rivelato la sua sorpresa nel sapere quanto tempo richieda la preparazione per ricreare il suo look in televisione. Mentre per lei bastano solo 10 o 15 minuti, le attrici che la interpretano possono impiegare ore per ottenere lo stesso risultato. Questo contrasto mette in luce non solo la praticità della principessa, ma anche il suo approccio diretto e senza fronzoli alla bellezza e alla moda.