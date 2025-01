Il potere del sorriso nella cultura popolare

Il sorriso è da sempre considerato un simbolo di bellezza e fascino, capace di catturare l’attenzione e il cuore di chi osserva. Celebrità come Julia Roberts hanno reso il loro sorriso un marchio di fabbrica, contribuendo a creare un’immagine iconica che trascende il tempo. Ma cosa rende un sorriso così speciale? Secondo il graphic designer Riccardo Falcinelli, autore del libro Visus. Storie del volto dall’antichità al selfie, il sorriso è una costruzione sociale e culturale che evolve con il passare dei secoli.

La facciologia: un nuovo approccio alla bellezza

Falcinelli introduce il concetto di facciologia, una disciplina che unisce arte, storia e neuroscienze per analizzare come il nostro volto venga plasmato da fattori esterni come moda e cosmetici. Ogni scelta estetica, dal taglio dei capelli al trucco, contribuisce a definire la nostra immagine e, di conseguenza, la nostra identità. La bellezza, quindi, non è solo un attributo fisico, ma un processo di costruzione che riflette le tendenze culturali del momento.

Il sorriso autentico vs. il sorriso costruito

Un aspetto interessante del sorriso è la sua autenticità. Falcinelli spiega che un sorriso spontaneo richiede meno muscoli rispetto a un sorriso forzato, rendendolo più genuino e attraente. Questo è il segreto del fascino di Julia Roberts, che riesce a trasmettere calore e sincerità attraverso il suo sorriso. Al contrario, la Gioconda di Leonardo da Vinci, con il suo sorriso enigmatico, rappresenta un ideale di bellezza che riflette le norme culturali del Rinascimento, dove sorridere mostrando i denti era considerato volgare.

Il cambiamento dei canoni di bellezza

Nel corso della storia, i canoni di bellezza sono cambiati radicalmente. Negli anni ’70, ad esempio, la bellezza era associata a figure fuori dal comune, come Barbra Streisand. Oggi, con l’avvento dei social media, il nostro volto è costantemente sotto osservazione, e il selfie è diventato un nuovo specchio della nostra identità. La pressione di conformarsi a determinati standard estetici è più forte che mai, ma ci sono anche esempi di celebrità che scelgono di mostrarsi al naturale, come Kate Winslet nella serie Omicidio a Easttown, dimostrando che la vera bellezza risiede nell’autenticità.