Il 13 aprile 2023 debutterà Il caso di Alex Schwazer, un documentario che racconta la storia dell’atleta e la vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto. Scopriamo insieme dove vedere la docu-serie.

Il caso Alex Schwazer: dove vederlo?



Il prossimo 13 aprile 2023 debutterà Il caso Alex Schwazer, un documentario che racconta la storia dell’atleta e la vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto. Si tratta di una docu-serie composta da quattro episodi, prodotta da Indigo Stories, ideata e diretta da Massimo Cappello. La serie tv inizierà raccontando prima di tutto i momenti di gloria dell’atleta altoatesino e le sue tante vittorie, per passare poi alla caduta legata alla vicenda avvenuta alla vigilia dei Giochi Olimpici di Londra 2012, quando l’atleta risultò positivo al doping. Verranno poi raccontati anche i giorni del recupero e la sua lenta risalita. Una serie che coinvolgerà il pubblico e che riuscirà a sorprenderlo, anche coloro che hanno seguito la vicenda nei dettagli, perché nelle quattro puntate verranno svelati dei retroscena inediti sulla vicenda. Ci saranno anche i video di alcune persone che hanno commentato questa vicenda, che verrà approfondita, passo dopo passo, in ogni suo dettaglio. Il caso Alex Schwazer andrà in onda su Netflix, dal prossimo 13 aprile, con la presenza di tutti i protagonisti della vita pubblica e privata del marciatore italiano, compreso il suo ultimo allenatore Sandro Donati, considerato un vero e proprio faro dell’antidoping, che lo ha aiutato e sostenuto moltissimo in questo suo percorso di rinascita.

Il caso Alex Schwazer: presentazione e trama

“L’incontro tra l’atleta olimpico in cerca di redenzione, Alex Schwazer, e un allenatore simbolo dello sport pulito, Sandro Donati, innesca un intrigo internazionale che sconvolge le loro vite e mette in crisi il sistema dell’antidoping. Il caso Alex Schwazer svela, per la prima volta, i retroscena di un’intricata vicenda senza precedenti. Una docu-serie di 4 episodi dove i protagonisti di uno dei più complessi casi politico-giudiziari nella storia dello sport italiano si mettono a nudo per provare a raccontare ciascuno la propria verità” è la presentazione di questa docu-serie. Una vicenda, quella di Alex Schwazer, che negli anni ha appassionato milioni di italiani. Anche coloro che hanno seguito in modo approfondito questa vicenda riusciranno a sorprendersi guardando questo documentario, grazie ai retroscena inediti che verranno svelati. Si tratta di un vero e proprio intrigo internazionale, che ha sconvolto il mondo dello sport e dell’opinione pubblica, che ha seguito ogni tappa con grande attenzione. Un caso che ancora oggi è caratterizzato da zone d’ombra e diverse questioni ancora da chiarire. La docu-serie vuole fare luce su quanto accaduto, per una maggiore chiarezza di come si è svolta la vicenda. Sarà davvero interessante approfondire ogni tappa di ciò che è accaduto nella vita e nella carriera di Alex Schwazer, dai suoi grandi successi alla questione del doping. Avrà un ruolo centrale l’incontro con Sandro Donati, che ha completamente cambiato le carte in tavola per la vita dell’atleta. L’appuntamento è per il 13 aprile 2023 su Netflix.