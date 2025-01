Il ritorno di un classico

Con l’uscita prevista per marzo 2025 del remake live action di Biancaneve e i sette nani, il mondo della bellezza si prepara a un grande ritorno. Il caschetto alla Biancaneve, noto anche come Snow White bob, sta conquistando le passerelle e i red carpet, grazie a celebrità come Selena Gomez, Zendaya e Kendall Jenner. Questa acconciatura, che richiama il fascino vintage e femminile della protagonista Disney, si sta trasformando in un must-have per le donne di tutte le età.

Caratteristiche del caschetto alla Biancaneve

Il caschetto alla Biancaneve è caratterizzato da ciocche ondulate che arrivano fino alla mascella, solitamente di un colore scuro e lucido. Questo hairstyle è perfetto per chi desidera un look elegante e senza tempo. Le celebrità, però, non si sono limitate a riprodurre l’originale; ognuna ha apportato il proprio tocco personale. Ad esempio, Selena Gomez ha scelto una versione classica, con onde morbide e una riga laterale, mentre Zendaya ha optato per un caschetto più voluminoso e ramato, mantenendo comunque un allure vintage.

Le interpretazioni delle celebrità

Selena Gomez ha sfoggiato il suo caschetto ai Golden Globes 2025, realizzato dall’hairstylist Renato Campora. La sua acconciatura, con onde hollywoodiane e un tocco moderno, ha catturato l’attenzione di tutti. Al contrario, Zendaya ha scelto un look più audace, con un caschetto voluminoso e un colore ramato, abbinato a un trucco caldo che si armonizzava perfettamente con il suo abito di Louis Vuitton. Kendall Jenner, invece, ha reinterpretato il caschetto in chiave più ribelle, con onde indocili e un atteggiamento impertinente, dimostrando che il caschetto può essere versatile e adatto a diversi stili.

Come scegliere il proprio caschetto

Se desiderate adottare il caschetto alla Biancaneve, è importante considerare il vostro tipo di viso e il colore dei capelli. Parlate con il vostro parrucchiere di fiducia per trovare la versione che meglio si adatta a voi. Potete optare per un look classico, come quello di Selena, o per una rivisitazione più moderna, come quella di Kendall. Non dimenticate di abbinare il trucco: occhi scuri e labbra rosse sono un must per completare il look. Con il giusto styling, il caschetto alla Biancaneve può diventare il vostro nuovo hairstyle preferito, perfetto per ogni occasione.