I rossetti must have dell’inverno: cosa non lasciarsi sfuggire

L’arrivo dell’inverno porta con sé il momento perfetto per rinnovare la propria collezione di rossetti, aggiungendo tonalità audaci per completare i look delle feste e che facciano sentire sicure e glamour.

I rossetti invernali hanno l’arduo compito di resistere alle basse temperature, mantenere le labbra idratate e offrire tonalità intense che possano adattarsi al periodo natalizio.

Pinalli offre una vastissima scelta di prodotti ed è possibile trovare nel suo negozio online rossetti di ogni tipologia e colore per soddisfare i desideri di tutte le make-up addicted.

Rosso protagonista assoluto

Anche quest’anno il rosso rimane il protagonista assoluto della stagione invernale. È ormai risaputo che questo colore rappresenta un grande classico, sinonimo di stile ed eleganza.

In linea con i trend del momento, questo inverno ci si ispira alle grandi dive del passato e si punta tutto ad un look naturale, focalizzandosi soltanto sulle labbra.

Il rossetto rosso sta bene a tutte: il segreto sta solamente nel trovare la tonalità giusta. In questo caso, ci si può affidare all’armocromia per trovare la propria shade: chi ha un incarnato rosato è più valorizzata dai rossetti rossi freddi, mentre chi ha un incarnato più tendente al beige dà il suo massimo con i rossi caldi. Un piccolo accorgimento riguarda i denti, poiché i rossi caldi possono farli sembrare più gialli, ma basta aggiungere un gloss trasparente-azzurro per smorzare l’effetto.

A tutto glitter

In inverno, soprattutto durante le feste di Natale e le celebrazioni di Capodanno, il glitter non smette mai di essere di tendenza. I glitter infatti permettono a chiunque di sentirsi scintillante e di attirare l’attenzione in modo semplice ma super efficace. Chi non ama il glitter su tutte le labbra può metterlo solo al centro, per creare un effetto che dà un focus ancora maggiore alle labbra carnose e alla luminosità del viso. Chi invece non ha paura di osare, può stendere il glitter su tutta la superficie delle labbra, e lasciare che faccia il suo lavoro, attirando gli sguardi di tutti.

Scuro, ma senza esagerare

In inverno i rossetti dalle tonalità più scure tornano in auge, e nell’inverno che sta per cominciare ci sarà un ampio spazio per malva, viola e rosso scuro, a tratti scurissimo. Questo tipo di tonalità non sta bene a tutti gli incarnati e a tutti i tipi di labbra, e va ben bilanciato per non rischiare di realizzare un make-up troppo pesante. Infatti, sulle labbra molto sottili andrebbe evitato, perché rischia di farle rimpiccolire ancora di più. Al contrario, sulle labbra carnose è perfetto, ma solamente se contrastato da un make-up occhi e viso più delicato.

Matte di giorno, vinilico di sera

La stagione autunno/inverno 2024 non sa scegliere tra un finish matte ed uno vinilico. Per questo motivo, il trend prevede di utilizzarli entrambi, puntando su un effetto matte durante il giorno, mentre un effetto vinilico per la sera.

Durante le ore di sole infatti, il finish matte è in grado di donare eleganza e sobrietà anche con i colori più audaci. Di sera invece, il finish vinilico può far brillare, donando coraggio e lucentezza immediate a chi lo indossa. Per questo, scegliere quest’anno non è necessario, ma si può osare in entrambe le direzioni.

Scegliere i rossetti giusti per l’inverno significa trovare il giusto equilibrio tra stile e praticità. Se indossata nel modo giusto, ogni tonalità di colore può rendere unico il look delle feste.

Con i rossetti must have invernali, sarà possibile brillare in ogni occasione, mantenendo uno stile impeccabile e sempre alla moda.