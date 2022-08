Michelle Hunziker: chi sono tutti i suoi ex?

Michelle Hunziker, non c'è solo Eros Ramazzotti nel suo passato: chi sono i suoi ex?

Quando si parla della vita amorosa di Michelle Hunziker, sebbene siano passati molti anni e nel mezzo la showgirl si sia anche sposata, nella mente del pubblico italiano emerge sempre e subito un nome: quello di Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker di nuovo innamorata: ma chi sono i suoi ex?

D’altro canto, per tanto tempo il duo Hunziker-Ramazzotti ha davvero fatto sognare i fan, che ad oggi hanno ancora il cuore spezzato dalla fine del loro amore – per quanto reso perpetuo dalla nascita di Aurora Ramazzotti. Ad ogni modo, nel passato di Michelle Hunziker ci sono chiaramente anche altri uomini, più o meno famosi.

Persino prima del grande amore con Eros, infatti, Michelle Hunziker è stata impegnata in una relazione importante – ma anche dolorosa – con Marco Predolin.

La loro relazione è iniziata negli anni Novanta, quando la showgirl aveva appena 17 anni e Predolin ben 25 più di lei! Purtroppo tra i due le cose sono andate parecchio male, tra accuse reciproche, foto equivoche e sfiducia da entrambe le parti. Una relazione naufragata in modo rovinoso, dopo che la differenza d’età tra i due aveva suscitato anche un certo scandalo. Ma la vicenda che ha fatto naufragare la foto riguarda delle foto compromettenti, citate persino nel processo a Fabrizio Corona.

Voltata pagina su questa brutta storia, Michelle si è innamorata di Eros: la loro storia è durata sette anni ed è nota a tutti. Dopo Eros Ramazzotti e l’intesa provata non era certo facile andare avanti e l’esperienza successiva è stata senza dubbio sui generis. Difatti, Michelle Hunziker si è fidanzata, dopo la rottura con il cantante, con Marco Sconfienza, figlio di Giulia Berghella. Quest’ultima altro non è che Maga Clelia, il capo della setta in cui anche la conduttrice è rimasta incastrata. E pensare che il rapporto con Maga Clelia non si è incrinato neppure quando Michelle, dopo Marco, ha intrapreso una relazione con Salvatore Passero… cioé l’ex di Maga Clelia!

Michelle Hunziker: i matrimoni della conduttrice

Subito dopo, Michelle Hunziker ha avuto una storia di tira e molla di quasi tre anni con Daniele Pecci e un leggero flirt durato un estate con Giamarco Pozzecco, ex giocatore di basket piuttosto noto. La sua ultima relazione prima del matrimonio, è stata con Luigi De Laurentis e, stando a quanto dichiarato dalla conduttrice, il motivo di rottura tra erano i figli: Michelle ne voleva un altro e Luigi non era pronto.

Dopo Di Laurentis, Michelle Hunziker si è sposata con Tomaso Trussardi nel 2014, ad un anno dalla nascita di Sole. Dopo un altro anno è nata invece Celeste. Si è trattato del secondo matrimonio di Michelle Hunziker, che tuttavia ha portato anche ad un secondo divorzio: i due si sono separati ufficialmente nel 2021. Ricordiamo ovviamente che il primo matrimonio è stato quello con Eros, nel 1998, durato fino al 2002.

Attualmente, sembra che Michelle Hunziker si sia nuova innamorata: ha iniziato infatti una relazione con Giovanni Angiolini. Si tratta di un medico che ha però avuto qualche esperienza nel mondo dello spettacolo

Infatti, nel 2015 è stato concorrente al Grande Fratello Nip e successivamente, pur avendo deciso di tornare a dedicarsi solo al proprio lavoro, è stato ospite nei programmi I Fatti Vostri e Buongiorno Benessere. Sulla relazione con Michelle Hunziker abbiamo ancora poche informazioni… sarà destinata a durare?