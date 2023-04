La seconda stagione di How I Met Your Father sta per debuttare. Sarà un secondo capitolo molto atteso e ricco di sorprese, dopo il successo della prima stagione.

How I Met Your Father 2: quando esce



La seconda stagione della serie tv How I Met Your Father sta per debuttare, per grande gioia del pubblico. La storia di Sophie e del suo gruppo di amici è pronta a continuare in questo secondo capitolo. Lo spin off di How I Met Your Mother è stato rinnovato dopo la messa in onda di soli sei episodi, grazie al successo che ha ottenuto. “La visione di Isaac ed Elizabeth per How I Met Your Father ha dimostrato di essere un appuntamento che i fan non possono perdere di settimana in settimana. Le vite di questi personaggi hanno appena cominciato a dispiegarsi e siamo entusiasti di poter approfondire il viaggio di questo gruppo per i nostri spettatori con una seconda stagione più lunga” sono state le parole di Jordan Helman, responsabile dei contenuti di Hulu Originals. La serie tv è ambientata in un furutro prossimo e ruota intorno alla protagonista Sophie, che racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. Con la sua narrazione i telespettatori vengono riportati nel 2021, quando la protagonista e il suo gruppo di amici, formato da Jess, Valentina, Charlie, Ellen e Sid, stanno cercando di capire chi sono veramente, cosa desiderano dalla loro vita e come riuscire ad innamorarsi davvero nell’era delle app di incontri e delle opportunità di relazionarsi davvero illimitate. Lo spin off di How I Met Your Mother ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Un successo che ha spinto i creatori a rinnovare per una nuova stagione. La data di uscita ufficiale per il secondo capitolo di How I Met Your Father è prevista per il 19 aprile 2023 in Italia, su Disney +. La serie ha debuttato su HULU negli Stati Uniti il 24 gennaio 2023.

How I Met Your Father 2: di cosa parla



How I Met Your Father racconta la storia di Sophie, che racconta al figlio come ha conosciuto suo padre. Si parla di lei e del suo gruppo di amici. Dal trailer si scopre che il consiglio dato da Robin Scherbatsky, secondo cui “il tempismo è tutto”, sta dando i suoi frutti. Si scopre che Sophie esce con un uomo più anziano di lei, che è interpretato da John Corbett. Il teaser rivela anche che il resto del gruppo di amici sta attraversando numerosi e complicati cambiamenti personali. La rottura tra Valentina e Charlie non sembra funzionare, mentre la storia d’amore per Ellen sì e intanto Jess torna sui suoi passi in amore. In questa seconda stagione saranno tanti i cambiamenti che dovranno affrontare questi amici e anche la protagonista Sophie. Sarà sicuramente un capitolo ricco di sorprese e di colpi di scena, che terrà ancora una volta il pubblico incollato al piccolo schermo. Non ci resta che attendere il 19 aprile 2023. L’appuntamento è su Disney +.