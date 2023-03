H&M x Mugler: tutto sulla nuova collaborazione

H&M ha annunciato la sua collaborazione con Mugler, per una collezione realizzata sotto la guida del direttore creativo Casey Cadwallader, che punta tutto sull’originalità.

H&M x Mugler: la nuova collaborazione



H&M ha annunciato la sua collaborazione con Mugler, per una nuova collezione tutta da scoprire. È da diversi anni che il colosso del fast fashion porta avanti la sua idea di donare ai clienti di tutto il mondo la possibilità di avere dei capi unici nel loro genere, di noti designer e brand di lusso, come Versace, Maison Margiela, Alexander Wankg, KENZO, COMME des GARCONS, Balmain, Roberto Cavalli, Simone Rocha e Giambattista Valli. Quest’anno il marchio ha deciso di proporre una collaborazione speciale con Mugler, per una collezione realizzata sotto la guida del direttore creativo Casey Cadwallader. La linea uscirà a livello mondiale l’11 maggio online e presso tutti gli H&M store selezionati, e “racchiuderà lo spirito originale e vivace della maison”. Una collezione che sicuramente riuscirà a stupire e a far parlare di sé, tenendo conto che il marchio Mugler è conosciuto per le sue silhouette particolarmente aderenti, il suo carattere decisamente all’avanguardia e la sua palese sensualità. Sarà davvero molto interessante vedere come H&M riuscirà ad adattare le sue finiture ad una produzione di massa. Questa collaborazione sta scatenando già una grande curiosità.

La nuova collezione H&M x Mugler sotto la cura di Casey Cadwallader

“Ero determinato che questa collezione fosse una vera collezione Mugler. dettagli e la qualità di ogni pezzo dovevano essere esattamente come li facciamo noi. E volevo mostrare l’energia di Mugler, che ha sempre proposto abiti che portano a una liberazione personale. Puoi essere così tante versioni diverse di te stesso in Mugler…” ha spiegato Casey Cadwallader, direttore creativo del marchio. Le prime anticipazioni dei look di questa collezione sono stati svelati grazie alla pubblicazione di un video musicale diretto dal duo Torso e disegnato da Haley Wollens, con un cast davvero esclusivo che comprende Shygirl, Arca, Sora Chioi, Amaarae, Eartheater, Mariacarla Boscono e Imaan Hammam. È stata riproposta una versione più attuale del successo di Stardust del 1998 Music Sounds Better with You. Il video è un inno alla campaign e una perfetta preview di quello che i clienti si dovranno aspettare da questa collaborazione.

La collezione sarà in parte un manifesto dedicato alle passerelle di Mugler degli anni Ottanta e Novanta, ma avrà anche due ispirazioni speciali, una riguardante una sezione dedicata ai capi sartoriali e una che omaggia il clubbing berlinese. Non mancherà anche una parte dedicata al menswear. La nuova collezione “incarnerà l’universo unico e vibrante di Mugler” e sarà dedicata alle forme e alle linee del corpo, in una visione in grado di unire il design contemporaneo a quello del passato. Ogni pezzo della collezione sarà un tributo ad un momento specifico della storia della moda. “Un’opportunità per una comunità globale di fan di possedere un capo dall’eredità del marchio” si legge nelle note stampe. Non ci resta che aspettare l’11 maggio per l’uscita ufficiale di questa nuova collezione H&M x Mugler.