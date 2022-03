Il suo stile è riconoscibile a colpo d’occhio, iconico, elegante ma ricercato. La sua personalità è frizzante ed estrosa e la sua fama nel mondo della moda e del design è immensa. Di chi stiamo parlando? Ma di Iris Apfel ovviamente!

L’imprenditrice ed interior designer ha appena annunciato il debutto della sua attesissima collaborazione con H&M.

Ecco allora tutti i dettagli sulla nuova collezione e quando sarà possibile acquistarla nei negozi del brand low cost.

Iris Apfel collabora con H&M

Chi già conosce Iris Apfel non rimarrà sorpreso nel sapere che secondo le prime immagini rilasciate da H&M, i capi nati da questa nuova collaborazione sono coloratissimi e caratterizzati in particolar modo da tutte quelle sfumature che vanno dal giallo canarino al turchese, passando per il viola.

Tutte nuances utilizzate molto spesso dalla stessa Iris per i suoi inconfondibili look e che si abbinano perfettamente anche a quelle che sono le tendenze previste per la primavera estate 2022.

Per omaggiare l’iconico look divertente e mai banale della Apfel sui capi di questa nuova interessantissima collaborazione non mancano anche i dettagli come frange, rouches e stampe dall’aspetto esotico e floreale. Anche la bigiotteria e gli accessori sono chunky e vistosissimi, ovviamente neanche a dirlo, in pieno stile Apfel.

Una collezione adatta a tutti e attenta all’ambiente

La collaborazione tra Iris Apfel e il colosso svedese del low cost è stata annunciata già ad agosto 2021, proprio in occasione del compleanno dell’imprenditrice che ha raggiunto i 100 anni, ma solo sulla carta! In un’intervista la designer di interni non ha nascosto di essere davvero entusiasta per questo nuovo progetto e dell’idea di poter realizzare capi alla moda a prezzi super convenienti per tutti. Iris ha anche espresso la sua ammirazione per il brand, che ha definito “pioniere assoluto nel suo campo”.

H&M ed Iris Apfel hanno quindi unito le proprie idee e le rispettive visioni della moda per dare vita ad una collezione all’insegna dell’inclusività che, grazie al taglio morbido dato ai capi, è adatta davvero a tutti, a prescindere dall’età e perché no, anche dal genere. A proposito di inclusività, anche le taglie sono state pensate per soddisfare tutte le misure. Cosa non meno importante poi, la Apfel e il brand di moda a basso costo hanno realizzato l’intera collezione nel pieno rispetto dell’ambiente, utilizzando materie prime ed eco-friendly.

Quando sarà disponibile acquistarla

Come dicevamo all’inizio dell’articolo, la collaborazione tra Iris Apfel e H&M era già stata annunciata nel 2021, ma quello che doveva essere il debutto effettivo era stato dato non prima del 2022. Ecco allora che per la gioia dei fashion victim più accaniti l’attesa è finalmente finita.

La collezione sarà infatti disponibile in tutti i negozi H&M a partire dal 31 marzo 2022, proprio con l’arrivo della primavera! Su social come Facebook e Instagram è già possibile vedere alcuni di quelli che saranno i capi che andranno a comporre l’intera collezione.