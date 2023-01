Hidden – Verità Sepolte: trama e cast

Hidden – Verità Sepolte è un film di uno dei giovani registi indipendenti italiani, il pugliese Roberto D’Antona. La pellicola è un thriller senza carattere sovrannaturale, ispirato ad una storia vera.

Hidden – Verità Sepolte: la trama

Dopo l’ottimo successo da parte del pubblico e della critica del film horror Caleb, dal 2 febbraio 2023 tornerà nelle sale cinematografiche italiane uno dei giovani registi indipendenti italiani tra i più interessanti del panorama.

Stiamo parlando del pugliese Roberto D’Antona, che ha già terminato le riprese della sua nuova pellicola, la quinta della sua carriera. Il titolo del nuovo lavoro è Hidden – Verità Sepolte. Una pellicola un po’ diversa rispetto alle precedenti produzioni del registra, perché si tratta di un thriller senza carattere sovrannaturale. La trama del film parla di un piccolo paese in cui ogni abitante vive le proprie giornate senza farsi troppe domande, seguendo la routine, senza tenere minimamente conto della scomparsa di alcune donne, di cui non si sa nulla.

Tutto questo circolo di apparente normalità va avanti fino a quando un giorno qualcuno metterà i cittadini di fronte alla possibilità che si possa realmente trattare di brutali omicidi seriali. Da quel momento in poi la paura dominerà questo piccolo paese e continuerà a farsi strada. L’equilibrio dei suoi abitanti inevitabilmente inizierà a vacillare e nulla sarà più come prima. I protagonisti del film si ritroveranno a dover perdere molto più di quanto si possa immaginare, con lo scopo di raggiungere una verità che è stata negata per troppo tempo.

Un thriller che riuscirà a tenere gli spettatori con il fiato sospeso, tra dubbi, domande e tanti misteri, in una realtà apparentemente molto diversa da quanto in realtà sta accadendo. Ci saranno molte verità che dovranno essere svelate, dopo essere rimaste nascoste per lungo tempo. Un film che riuscirà a dare una sensazione costante di inquietudine e una voglia incredibile di arrivare a delle risposte che, oltre ai personaggi, sicuramente si dovranno porre anche gli spettatori.

Hidden – Verità Sepolte: produzione e cast

Le riprese di Hidden – Verità Sepolte sono durate circa sette settimane. Si sono tenute in tre comuni diversi, quello di Taino (VA), in Lombardia, quello di Oleggio (NO) e di Marano Ticino (NO), in Piemonte. La produzione è stata affidata alla L/D Production Company in cooperazione con Amaranta Frame. Hanno partecipato anche grandi marchi come Emotional Grand Motel, Space Clean e Sidermetal. Il film è stato girato interamente senza ricevere alcun tipo di finanziamento statale. Tra i protagonisti di questa pellicola troviamo lo stesso regista, Roberto D’Antona, e la sua musa ispiratrice, Annamaria Lorusso. Sono presenti nel cast anche Francesco Emulo, Alex D’Antona, Giulia Mesisca, Rachele Gatti, Alberto Fumagalli, Stefano Tiraboschi e Rachele Crotti. Il resto del cast è composto da Luca Gatta, Fabrizio Narciso, Nicole Blatto, Mirko D’Antona e Teresa De Nicolo. Il film è di un regista indipendente ed è davvero sorprendente. D’Antona è riuscito ad ottenere un grande successo anche con i suoi lavori precedenti e sicuramente con questo nuovo thriller non deluderà gli spettatori, che rimarranno affascinati dal racconto.