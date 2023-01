Alla base del nuovo film del regista scandinavo Erik Skjoldbærg c’è un episodio poco conosciuto della Seconda guerra mondiale: il titolo è Narvik e narra la lotta del popolo norvegese contro l’occupazione nazista.

Narvik: quando esce il film e dove vederlo

Il film norvegese Narvik è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix a partire dal 23 gennaio 2023. Per potere visionare senza problemi il nuovo contenuto è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. Netflix offre anche abbonamenti low cost in cui, a differenza degli altri, compare la pubblicità.

Di che cosa parla Narvik? La trama e la vicenda storica a cui si ispira

Narvik racconta la vera storia della battaglia di Narvik, appunto, in Norvegia, considerata a tutti gli effetti la prima vera sconfitta per l’esercito di Hitler, durante la Seconda guerra mondiale.

La storia raccontata nel film è quindi una storia vera, appartenente a un episodio forse poco conosciuto del secondo conflitto mondiale. Siamo a Narvik, Norvegia settentrionale, nell’aprile 1940.

La città risulta un punto strategico per la Germania nazista di Hitler, in quanto si tratta di una cittadina portuale affacciata sull’Oceano Atlantico. Durante la guerra, infatti, erano solite arrivare proprio al porto grandi quantità di navi provenienti dalla Svezia cariche di materiale ferroso di altissima qualità; materiale fondamentale per lo svolgimento del conflitto.

In quel mese e in quell’anno, l’esercito nazista decise di attaccare Narvik, con lo scopo di accaparrarsi tutto il metallo prezioso. Nonostante la resa senza armi da parte del comandante della città, un gruppo di soldati norvegesi (circa 200) decise di unirsi ad altri soldati francesi e inglesi per forzare l’occupazione tedesca. Dopo due mesi di intensi combattimenti le forze alleate riuscirono a sconfiggere l’esercito tedesco, mettendo in atto quella che è stata considerata a tutti gli effetti la prima sconfitta ufficiale di Adolf Hitler.

Narvik si ispira così a un fatto storico realmente accaduto, ma il regista ha comunque introdotto alcuni personaggi di finzione. È il caso del soldato norvegese Gunnar Tofte e sua moglie Ingrid. Il primo si unirà ai soldati per la liberazione della propria città assediata dai nazisti, la seconda lavora invece come interprete sia per il console inglese, sia per gli occupanti tedeschi. I coniugi, durante le vicende drammatiche di Narvik, saranno costretti a compiere delle scelte molto difficili e anche particolarmente dolorose, volte però a un solo grande obiettivo: salvare il piccolo Ole, il loro figlio di soli sei anni.

Il cast di Narvik

Chi recita nel nuovo film bellico norvegese Narvik? Di seguito i nomi degli attori e delle attrici:

Carl Martin Eggesbø è il soldato Gunnar (personaggio di finzione);

è il soldato Gunnar (personaggio di finzione); Kristine Hartgen è la moglie di Gunnar (personaggio di finzione);

è la moglie di Gunnar (personaggio di finzione); Holger Handtke è Eduard Dietl, comandante delle operazioni militari tedesche;

è Eduard Dietl, comandante delle operazioni militari tedesche; Christoph Bach è il console teutonico Fritz Wussow;

Narvik è il film del momento: uscito il 23 gennaio 2023 la pellicola norvegese sta conquistando il pubblico di Netflix grazie alla sua elevata tensione emotiva. La sfera famigliare e il terribile conflitto sono due elementi particolarmente sentiti all’interno della pellicola, motivo per il quale il pathos delle azioni è altissimo.