I Boomdabash continuano a stupire: il nuovo pezzo, Heaven, sceglie le vibes anni ’80 e parte da una hit mondiale degli Eiffel 65.

Per la prima volta la band con più di 2 miliardi di stream totali lancia un brano dance: dal 9 dicembre 2022 Heaven è disponibile su tutte le piattaforme audio streaming.

Heaven: il testo della canzone

Too much of heaven

Heaven (yeah)

Too much of heaven (heaven)

Heaven (yeah)

The killer makes no sound

E cos’è stato tra di noi io non lo so,

un amore tossico sei il mio sbaglio più bello

adesso che ti ho riperso in paradiso suona disco inferno

e gira

la testa più di me

vedo bianco ma è soltanto il tuo vestito a una festa

neanche mi dici ciao

parlavamo di tutto ora nemmeno ciao

Con te ero in alto come un jet, top gun

la notte volava sopra la città

rido ma forse vorrei piangere

al cocktail aggiungerò una lacrima

Mi hai detto ancora di no mi hai spento come l’iPhone

e resta il buco di un proiettile

Too much of heaven

Can bring you underground

Heaven (yeah)

Can always turn around

Too much of heaven (heaven)

A life and soul hellhound

Heaven (yeah)

The killer makes no sound

Baciami come sai tu che ti giuro stavolta non lo scorderò

come quando di notte nella Punto Blu

facevamo l’amore sopra One Love io e te

Giornate nere senza un’anima

e storte come le case ad Amsterdam

siamo cani sciolti in libertà

ma più belli insieme come gli hooligans

ridi

e spari su di me

come fai?

ti ho rivista l’altra sera a una festa

e neanche mi hai detto ciao

Too much of heaven

Can bring you underground

Heaven (yeah)

Can always turn around

Too much of heaven (heaven)

A life and soul hellhound

Heaven (yeah)

The killer makes no sound

Il significato di Heaven: che cosa si nasconde dietro la canzone dance?

Stando a quanto dichiarato dai Boomdabash, Heaven è un brano nato da due grandi passioni: da una parte la musica anni ’80, dall’altra la passione per il re-making musicale. Il nuovo brano nasce sulla base di un sample di Too much of Heaven, la hit iconica degli Eiffel 65 – band leggendaria della musica dance italiana – alla quale i Boomdabash hanno voluto rendere omaggio:

Heaven è un pezzo che è nato in studio divertendoci come è nel nostro mood parecchi mesi fa e che conferma la volontà di riportare nella nostra produzione musicale anche hit del passato, contaminandole sapientemente con influenze che arrivano dal nostro mondo musicale.

Heaven è stata riletta nelle parole come amore finito, in cui prevalgono i ricordi, la nostalgia di ciò che è stato e le emozioni legate a esso: “Baciami come sai tu che ti giuro stavolta non lo scorderò, come quando di notte nella Punto Blu facevamo l’amore sopra One Love io e te”.

La passione per la musica e la voglia di realizzare qualcosa che unisse generi diversi, divertimento e voglia di coinvolgere generazioni diverse: l’obiettivo, a quanto pare, è stato ancora una volta raggiunto.

Uscita il 9 dicembre 2022, Heaven sta riscontrando un enorme successo.