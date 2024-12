Un talento precoce nel mondo della bellezza

Harper Seven Beckham, figlia della celebre ex Spice Girl Victoria Beckham, sta rapidamente emergendo come una stella nel panorama della bellezza. A soli 13 anni, la giovane ha già dimostrato di avere un talento innato per il trucco, ereditato dalla madre, che ha condiviso un video sui social in cui la figlia si cimenta in un makeup da professionista. Questo episodio ha catturato l’attenzione di molti, non solo per la bravura di Harper, ma anche per i prodotti di alta gamma utilizzati, tutti della linea Victoria Beckham Beauty.

La routine di trucco di Harper

Nel video, Harper mostra una routine di trucco che inizia con la preparazione della pelle, un passaggio fondamentale per ottenere un look impeccabile. Utilizza il Cell Rejuvenating Priming Moisturizer, un idratante che promette di illuminare e uniformare l’incarnato. Questo prodotto, dal costo di 110 euro per 30 ml, è essenziale per creare una base perfetta, sottolineando l’importanza della cura della pelle come primo passo per un trucco duraturo.

Successivamente, la giovane applica il FeatherFix Brow Gel, un gel per sopracciglia dal costo di 35 euro, che permette di modellare e fissare i peli senza appesantirli, donando un effetto naturale e alla moda. Il momento clou della sua routine è l’applicazione dello Stick Illuminante Reflect nella tonalità Pearl, un prodotto da 46 euro che conferisce al viso una luminosità discreta e sofisticata.

Un legame speciale tra madre e figlia

Harper non è nuova al mondo del trucco; sua madre Victoria ha spesso raccontato della loro passione condivisa per la cosmesi. In un’intervista, la stilista ha rivelato che la figlia è in grado di realizzare un contouring completo in modo naturale, evidenziando il suo talento precoce. Madre e figlia si divertono a fare shopping insieme nei negozi di cosmetici, trasformando un semplice passatempo in un momento di complicità unica.

Con un cognome prestigioso e un talento evidente, Harper Beckham sembra destinata a seguire le orme dei suoi genitori nel mondo dello stile e dello spettacolo. La sua passione per la bellezza e il trucco non solo la rendono una giovane promessa, ma la pongono anche sotto i riflettori come una delle nuove icone del beauty.