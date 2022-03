Dopo Rihanna con il suo marchio Fenty Beauty, Lady Gaga con HAUS Laboratories, Jennifer Lopez con JLo Beauty, Selena Gomez con Rare Beauty e anche Harry Styles con la sua inclusiva Pleasing, un’altra famosissima cantante lancia la propria linea di beauty e make up.

Stiamo parlando di Gwen Stefani e della sua nuovissima linea di make up GXVE, che sarà disponibile a partire dal 3 marzo 2022 online su www.sephora.com mentre dal 10 marzo dello stesso anno si potrà acquistare anche nei negozi fisici del brand. In attesa di provarla ecco tutto quello che sappiamo su cosa comprende e quali sono le sue caratteristiche.

Gwen Stefani lancia la sua linea di make up

Si scrive GXVE proprio come il modo in cui la cantante scrive il suo nome, la “X” sta per la trascrizione grafica del bacio e si legge “give”. La collezione vuole ispirarsi al modo in cui veniva concepito il make up nella vecchia Hollywood che poi è lo stesso stile a cui, da sempre, si ispira proprio Gwen Stefani. A caratterizzare GXVE quindi sono principalmente i rossetti, gli eyeliner e i prodotti per le sopracciglia.

La collezione dal packaging accattivante in bianco e nero con dettagli dorati comprenderà in tutto otto prodotti tra cui un primer, una mini palette di ombretti con quattro opzioni di colore, una matita per occhi nera e due matite per sopracciglia in diverse tonalità. Non mancherà ovviamente anche il rossetto rosso, disponibile nelle versioni opaca, satinata ma anche liquida e a lunga tenuta.

L’attenzione per l’ambiente

Il mondo del beauty, così come quello della skincare e quello della moda, si sta dimostrando sempre più inclusivo e sempre più attento all’ambiente. I prodotti di Fenty Beauty per esempio sono privi di ingredienti di origine animale, così come HAUS Laboratories che contiene prodotti non testati sugli animali. I brand di Selena Gomez e Harry Styles inoltre sono anche inclusivi.

Anche Gwen Stefani con la sua linea di make up vuole rispettare il più possibile non solo il pianeta che abitiamo ma anche gli animali e tutti i suoi abitanti più in generale. I packaging dei prodotti infatti sono tutti riciclabili mentre le formule dei prodotti GXVE sono state studiate per essere vegane e anche cruelty free.

La passione della cantante per il make up

Sin dall’inizio della sua carriera di cantante Gwen Stefani si è sempre mostrata con make up ben curati e davvero iconici prevalentemente in stile pin-up e prima di sfondare nel mondo della musica come leader dei No Dubt ha anche lavorato come make-up artist nei grandi magazzini.

Forse proprio per questi motivi non sorprende che anche lei, come appunto anche alcuni dei suoi colleghi, abbia deciso di buttarsi nel mondo del beauty firmando un brand tutto suo, ma non sarebbe comunque la prima volta. Nel 2007 infatti Gwen Stefani ha lanciato una propria linea di profumi dal packaging molto simile a quello dei manga giapponesi ed è stata anche il volto di diversi brand come Urban Decay, L’Oréal e Revlon.