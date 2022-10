Guenda Goria, attraverso il suo profilo Instagram, si è scagliata contro Elenoire Ferruzzi. La figlia di Maria Teresa Ruta, nello specifico, ha tirato in ballo le brutte parole che la performer ha riservato a Nikita Pelizon.

Via Instagram, Guenda Goria ha parlato delle accuse che Elenoire Ferruzzi ha riservato a Nikita Pelizon. La performer ha accusato la coinquilina del GF Vip di portare “iella“, tirando in ballo il “malocchio“. Ragionamenti medievali, che hanno indignato parecchie persone. Guenda ha esordito:

La Goria ha proseguito:

“Ci sono persone che hanno perso la vita per questo motivo. Perché sono state allontanate dalla società per questa diceria. Penso al grande talento di Mia Martini. Penso alla Santa Inquisizione che bruciava le ‘streghe’. Quindi non mi piace chi insinua queste stupidaggini nell’inconscio delle altre persone. Per me ciò che è accaduto è molto grave“.