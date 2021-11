Il successo di Emily In Paris ha spalancato le porte del lusso e del fashion al colosso dello streaming. Netflix apre lo store ufficiale dedicato alla serie, attraverso il quale sarà possibile acquistare l’intero guardaroba di Emily In Paris con gioielli, borse, scarpe e i migliori outfit dei personaggi più amati.

Il guardaroba di Emily in Paris diventa acquistabile su Netflix

Ideata da Darren Star, Emily In Paris è approdata su Netflix il 2 ottobre 2020, riscuotendo da subito ampio successo; è stata infatti tra le serie più viste su Netfix, totalizzando oltre 60 milioni di streaming solo nel primo mese successivo al debutto. La serie racconta la storia di Emily Cooper, una giovane Social Media Manager di origine americana, dipendente di una nota azienda pubblicitaria gestita da Madeline Whelleer, che si trasferisce a Parigi dopo una inaspettata proposta di lavoro alla quale non può rinunciare.

Netflix con Emily In Paris si avvicina ulteriormente al mondo della moda. In occasione dell’uscita della seconda stagione della serie, il 22 dicembre 2021, infatti, Netflix inaugurerà uno store online in partnership con ViacommCbs, produttrice della serie, dedicato al guardaroba della protagonista e dei personaggi della serie tv.

Accedendo a www.netflix.shop sarà possibile acquistare prodotti di vario tipo legati alle serie tv più popolari. Si tratta di un vero e proprio store ufficiale firmato Netflix e diversi sono i brand legati al mondo del lusso che saranno coinvolti nell’iniziativa.

A partire dalle migliori Maison di moda, all’interno dello shop saranno presenti capi ideati da Az Factory di Albert Elbaz; Chanel, che tra tutti i brand indossati dalla protagonista è sicuramente quello che spicca maggiormente, con Maison Michel, Goossens Paris, Causse Gantier e Barrie. Saranno disponibili poi i gioielli firmati Roberto Coin e i prodotti marchiati My Beachy Side. Nel negozio si potranno inoltre trovare gadget della serie e i caratteristici e speciali macarons preparati dal pasticcere Pierre Hermé.

La stylist di Emily In Paris

La stylist Patricia Field con Lily Collins per Emily In Paris, ha curato gli outfit di entrambe le stagioni. Patricia era già nota per aver ideato gli outfit di Sex And The City e aver reso le protagoniste delle vere icone di stile per le giovani donne negli primi anni 2000. Il guardaroba di Emily prevede giacche Chanel, scarpe Christian Louboutin e abiti da gran sera firmati da Christian Siriano. Dalle gonne mini, stampate e coloratissime, abbinate a stivali o tacchi alti ai cappelli modello bucket hat e basco, i preferiti di Emily, di colori e materiali diversi, passando per le borse firmate Chanel sono diverse le tendenze lanciate dalla protagonista della serie.