Guanto di crine: usi per esfoliare il corpo

Per l’idratazione ed esfoliazione della pelle del corpo, oltre ai prodotti indicati, vi sono strumenti specifici che aiutano. Un accessorio molto utile, ma poco noto è il guanto di crine in grado di apportare notevoli benefici. Scopriamo come usarlo in modo efficace e i vantaggi che dona al fisico per le proprietà esfolianti.

Guanto di crine

Tra i tanti prodotti che si possono usare per massaggiare le gambe, il guanto di crine, sebbene poco conosciuto, è uno di quegli accessori assolutamente validi ed efficaci. Un prodotto dalla lunga durata e resistenza che si trova in commercio, anche grazie al fatto che sia alquanto economico da ordinare e comprare.

Uno strumento davvero efficace che va scelto nel modo giusto per apportare tutti i benefici di cui la pelle ha bisogno. Appartiene alla categoria degli scrub fisici. Si distingue perché è un guanto fatto di crine, quindi con una texture e consistenza rugosa. Ha un’estensione come il palmo della mano e un’apertura singola per il pollice.

Il fatto che il guanto di crine abbia poi una forma a guanto rende molto più semplice usarlo. La superficie maggiormente rugosa è formata da crine che possono essere sia di tipo naturale che vegetale. Il crine naturale o animale si ottiene dalle fibre della coda e della criniera dei cavalli, da qui il nome, mentre quello vegetale deriva dalla lavorazione di piante come l’agave.

Guanto di crine: vantaggi

Sebbene il guanto di crine abbia una consistenza rugosa e ruvida, il guanto di crine risulta essere molto delicato e leggero da usare sulla pelle. Infatti, è uno strumento utile per esfoliare la pelle e idratare. Massaggiando la pelle con questo strumento è possibile rimuovere le cellule morte in modo da favorire la crescita e anche il turnover cellulare.

Usare un accessorio del genere per la pelle significa anche avere benefici per la microcircolazione dal momento che si riattiva in modo da avere un aspetto particolarmente radioso e luminoso. La microcircolazione insieme anche ai movimenti che devono essere circolari è utile nel supporto e nella lotta alla cellulite e agli inestetismi.

Se usato con costanza e in modo regolare, il guanto di crine apporta una pelle delle gambe e un aspetto radioso, luminoso e privo di buccia d’arancia che rende la cute rugosa e ruvida. Per poter beneficiare di ogni possibile vantaggio di questo prodotto, bisogna essere in grado di usarlo nel modo e tempo corretto.

A tal proposito, va usato con un movimento lento e costante che parte dai polpacci arrivando all’interno coscia per poi passare all’esterno coscia e ai glutei. Si può usare sia prima della doccia con le gambe asciutte oppure subito dopo passando sulla pelle anche un olio alle mandorle. Ottimo poi per la depilazione in modo da eliminare le cellule morte.

Guanto di crine: ordini online

Uno strumento di bellezza disponibile in varie tipologie e a diversi prezzi su Amazon dove cliccando sulla foto si trovano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto abbiamo stilato una classifica dei migliori tipi di guanto di crine da usare per la pelle scelti tra i più adatti per l’esfoliazione.

1)Guanto da massaggio in sisal

Un prodotto di origine italiana da usare sia per il bagno che la doccia per ottenere benefici come una maggiore stimolazione della circolazione e un aspetto radioso. Molto facile da usare permette un massaggio liscio e ruvido al tempo stesso.

2)3 pezzi cinghia lava schiena guanti esfolianti

Un set che comprende tre pezzi di guanti in crine che stimolano il metabolismo favorendo un massaggio rilassato. Sono molto resistenti e aiutano a esfoliare la pelle senza irritarla evitando abrasioni e ferite.

3)Cozlly due paias guanti da doccia esfolianti

Sono due guanti da usare come scrub per il corpo dalle proprietà esfolianti. Migliora la struttura in modo che sia maggiormente levigata. Si consiglia di usarlo due o tre volte a settimana anche per combattere la cellulite. Indicato per tutti i tipi di pelle.

Oltre ai vari modelli di guanto di crine, anche i vari usi per i massimi benefici.