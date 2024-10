Una dolce attesa a 44 anni

Gisele Bündchen, la celebre top model brasiliana, ha annunciato di essere in dolce attesa del suo terzo figlio. A 44 anni, la Bündchen si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua vita insieme al compagno Joaquim Valente, con il quale ha iniziato una relazione nel giugno 2023. Questa gravidanza segna un momento significativo per la modella, che ha già due figli, Benjamin e Vivian, avuti con l’ex marito Tom Brady.

Il supporto della famiglia

Secondo fonti vicine alla top model, Gisele e Joaquim sono entusiasti di accogliere il nuovo arrivato e stanno creando un ambiente amorevole per la loro famiglia. La notizia della gravidanza è stata comunicata a Tom Brady prima che diventasse di dominio pubblico, dimostrando un certo grado di rispetto e collaborazione tra i due ex coniugi. Brady, a sua volta, ha condiviso un post criptico sui social, suggerendo che sta affrontando questo cambiamento con serenità.

Un nuovo inizio dopo la separazione

La gravidanza di Gisele arriva dopo un periodo di transizione nella sua vita. Dopo la separazione da Tom Brady, avvenuta nell’ottobre 2022, la modella ha affrontato sfide personali, inclusa la perdita della madre. Tuttavia, la sua relazione con Joaquim Valente sembra averle portato nuova gioia e stabilità. Inizialmente amici, i due hanno visto il loro legame crescere nel tempo, fino a diventare una coppia ufficiale. Gisele ha dichiarato di sentirsi sicura e felice, un segno che questa nuova fase della sua vita è caratterizzata da positività e amore.

Il futuro di Gisele Bündchen

Nonostante la gravidanza, Gisele ha chiarito che non intende ritirarsi completamente dal mondo del lavoro. In un’intervista recente, ha affermato: “Non ho mai detto che mi sarei ritirata, solo che non avrei più sfilato.” La top model ha espresso il desiderio di continuare a lavorare e a creare, dimostrando che la sua passione per la creatività rimane intatta. Anche se non ha partecipato al Victoria’s Secret Show 2024, la sua assenza è stata notata, ma Gisele ha confermato che il suo ritiro dalle passerelle non implica una fine della sua carriera nel settore della moda.