Con l’arrivo dell’autunno, le foglie si tingono di colori caldi e il nostro guardaroba si rinnova. Tra i capi che ritornano a farci compagnia, le giacche scamosciate si confermano un evergreen intramontabile, pronte a regalare stile e comfort alle nostre giornate.

Moda autunno 2024, le giacche scamosciate: i modelli da non perdere

Le giacche scamosciate sono da sempre un must have per la stagione autunnale, e quest’anno non fanno eccezione! La loro versatilità le rende perfette per ogni stile e occasione, dal casual al formale. Non sorprende quindi che abbiano conquistato le passerelle delle sfilate d’alta moda, dove i designer hanno proposto modelli che uniscono tradizione e innovazione. A dare il via a questa rinascita è stato Ralph Lauren, con un simbolo del casual-chic: il classico modello marrone cioccolato. Ma le sorprese non finiscono qui: Bottega Veneta e Jacquemus hanno osato con tonalità vivaci come il giallo e il verde, portando un tocco di freschezza e originalità. Gucci ha invece puntato su modelli fantasiosi e giocosi, mentre Miu Miu ha presentato giacche scamosciate decorate con loghi e ricami di lusso, perfette per chi ama osare con il proprio stile.

Moda autunno 2024, le giacche scamosciate: come abbinarle

Indossare una giacca scamosciata è un modo semplice per dare un tocco di classe al tuo outfit. Immagina di abbinarla a un paio di jeans skinny neri e a una semplice t-shirt bianca: il risultato è un look casual ma curato, ideale per una passeggiata in città. Se desideri un look elegante, prova a sovrapporla a un vestito midi in tonalità neutre, completando il tutto con stivaletti in pelle. Per chi cerca il comfort, i mocassini sono un’ottima scelta. Indossali con pantaloni a palazzo e una camicia oversize: la giacca scamosciata diventerà il pezzo forte del tuo look. Non dimenticare gli accessori! Una borsa a tracolla in pelle e occhiali da sole oversize possono aggiungere personalità al tuo outfit. Se ami osare, scegli una giacca dai colori vivaci: diventerà l’elemento centrale del tuo look. Abbinala a pantaloni in pelle nera e una blusa leggera per un contrasto audace. Mantieni gli accessori minimalisti così che la giacca possa essere la protagonista indiscussa. Con le giuste combinazioni, questo evergreen dell’autunno può trasformarsi in un vero e proprio alleato di stile. Non resta che lasciarti ispirare dalla creatività e sperimentare!