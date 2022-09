Con l’inizio della settima edizione del Gf Vip, uno degli argomenti che più stanno tenendo banco è il rapporto burrascoso che c’è tra Ginevra ed Elettra Lamborghini Le due infatti non si parlano da tempo e pare molto complicato che possano un giorno tornare in buoni rapporti.

Sulle due sorelle è spuntato un nuovo retroscena che andrebbe a fare luce su ciò che sarebbe successo e come avrebbero deciso di non parlarsi più.

Litigio tra Elettra e Ginevra Lamborghini: spunta un nuovo retroscena

Tale retroscena – va segnalato – è stato riportato da Gabriele Parpiglia in un articolo apparso sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Stando a quanto emerge dal periodico pare che l’origine di questa rottura sia legata al tentativo da parte di Ginevra di intraprendere la carriera musicale proprio come la sorella:

“A un certo punto Ginevra decide di cambiare vita e di voler tentare di seguire la carriera di cantante proprio come Elettra.

Così si dà da fare, le chiede aiuto, ma trova sempre un muro, fino a quando non decide di fare da sola. Elettra non la prende bene: la vive come una mancanza di rispetto, si sente “tradita” e pensa che la sorella non abbia tenuto conto della sua volontà. Il “no” di Elettra è dettato da mille motivi, compreso il suo senso di responsabilità“, è quanto viene spiegato.

“Non andrò al al GF Vip per per lo show”

Nel frattempo, Elettra Lamborghini ha pubblicato su Instagram una storia nella quale ha spiegato con parole nette il suo punto di vista:

“Chi mi conosce sa che nonostante io sia una persona molto estroversa e stravagante, sono anche molto riservata, nella mia sfera relazione, famiglia ed amicizie. Tendo a proteggere le cose che amo di più dai social, sotto gli occhi di gente che non sa nulla ed anzi rosica. Ci tengo a precisare che dalla mia parte ho passato una infanzia molto bella e sana, così come anche la mia adolescenza, nonostante io abbia preso la mia strada molto presto ed abbia iniziato a viaggiare già da giovane. Non mi sognerei mai di incolpare i miei genitori anzi, li ringrazio per la persona ferma e determinata che sono oggi…e tengo a precisare che con gli altri componenti della famiglia ho sempre avuto un bellissimo rapporto, che tuttora ho. Quindi oltre a cadere dal pero rimango anche senza parole. A questo punto spero e mi auguro che ci sia un copione o qualcuno dietro…”,ha affermato.