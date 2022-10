Durante la festa organizzata dal GF Vip, Patrizia Rossetti ha nominato Barbara D’Urso. La regina delle televendite, convinta di conoscere a menadito la tv e i programmi che vanno in onda, ha commesso uno scivolone di stile.

GF Vip: Patrizia nomina Barbara D’Urso

Patrizia Rossetti, nel corso della festa organizzata dal GF Vip, ha voluto mostrare ai compagni d’avventura le sue conoscenze del mondo della televisione e dei suoi programmi. La regia ha messo un po’ di musica per allietare la serata e, ad un certo punto, è partita la canzone Wake Me Up di Avicii. La regina delle televendite ha attirato l’attenzione su di sé, chiedendo ai Vipponi di stare in silenzio.

Patrizia ha sottolineato che il brano le ricordava qualcosa, poi ha avuto l’illuminazione e ha citato Barbara D’Urso.

Lo scivolone di Patrizia Rossetti

Patrizia ha dichiarato:

“Fermi tutti che questa qui la conosco. Oddio ragazzi questa canzone è di una famosa trasmissione, ma non mi viene in mente. Stare qui dentro mi ha fuso, non mi ricordo più nulla della tv e dei programmi. Eppure prima le ricordavo tutte. Però questa musica è famosa sono sicura che sia di uno show importante! Dai ma perché non mi viene in mente, ora ci devo pensare perché deve venirmi in mente. E siamo solo ad un mese di reality. Aspettate che forse ce l’ho. Sì, ecco, è Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso! Come ho fatto a non capirlo subito?! Certo sono sicura è la sigla iniziale di Pomeriggio 5, ma come ho fatto ha scordarlo. No ragazzi per me è importante è il mio lavoro la tv devo ricordarmi”.

La Rossetti ha commesso uno scivolone.

La canzone di Avicii è di un programma di Barbara D’Urso, ma non è Pomeriggio 5.

Patrizia commette una strana gaffe

La gaffe di Patrizia ha fatto sorridere i fan del GF Vip per un motivo ben preciso. Il programma con colonna sonora la canzone di Avicii non è Pomeriggio 5, ma Domenica Live. La cosa strana è una: come ha fatto la Rossetti a fare confusione se è stata spesso ospite del salottino domenicale di Barbara D’Urso? Forse la reclusione forzata sta mandando in fumo anni e anni di duro lavoro.