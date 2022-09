Patrizia Rossetti chi è: carriera e vita privata

Patrizia Rossetti è una donna di spettacolo davvero molto apprezzata per la sua bravura ma anche per la sua grande simpatia.

Patrizia Rossetti è una donna di spettacolo davvero molto apprezzata per la sua bravura ma anche per la sua grande simpatia. Considerata la regina delle televendite, ora sembra pronta a varcare la porta rossa della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Patrizia Rossetti: la sua vita privata

Patrizia Rossetti è sicuramente la regina indiscussa delle televendite. L’abbiamo vista in moltissime pubblicità ed è un personaggio dello spettacolo che ha dimostrato di essere in grado di fare tutto, conquistando il pubblico con la sua grande simpatia. È sempre incredibilmente elegante ed è anche molto spigliata e a proprio agio in ogni ruolo. Da anni calca le scene televisive in diversi ruoli. Oltre a prendere parte alle televendite, è anche una brava conduttrice, un’ottima speaker radiofonica e un concorrente di reality show.

Patrizia Rossetti ha 63 anni, è nata il 19 marzo 1959 a Montaione, in provincia di Firenze, sotto il segno zodiacale dei pesci. Nonostante sia spesso a Roma per lavoro, vive a Milano con Perla, la sua bellissima e amatissima cagnolina. Ha dimostrato di avere anche un grande talento per la scrittura, con il suo libro Santo Mangiare. La donna si è sposata nel 2012 con Rudy Londoni, tecnico televisivo, dopo un fidanzamento che è durato per sei anni.

Nonostante fosse una bellissima storia d’amore, nel 2019 è arrivata la notizia della separazione. Patrizia Rossetti è una donna molto riservata e proprio per questo motivo al momento non si è a conoscenza di un eventuale nuovo compagno nella sua vita. Sembrerebbe che la donna sia single, ma non ci sono né conferme né smentite o ulteriori dettagli sulla sua vita sentimentale.

Patrizia Rossetti: la sua carriera

Patrizia Rossetti ha debuttato nel 1982 come co-conduttrice del Festival di Sanremo, al fianco di Claudio Cecchetto. In seguito ha intrapreso una fortunata carriera come annunciatrice di Rete 4, diventando il volto più famoso della rete e la signora indiscussa dei salotti televisivi italiani. Ha ottenuto un grande successo con Buon Pomeriggio, un format che ha conquistato il pubblico, durante il quale erano trasmesse le telenovelas più seguite negli anni Ottanta e Novanta. Patrizia Rossetti era una padrona di casa perfetta, in grado di intrattenere al meglio il pubblico a casa e anche gli ospiti in studio, con tante interviste e molte curiosità. Successivamente ha preso parte a diversi programmi televisivi e reality show, come Quelli che…il calcio, La Fattoria, Pechino Express, Vivere meglio e Pane, amore e fantasia. Ad un certo punto della sua carriera è entrata a tutti gli effetti nel mondo delle televendite, riuscendo ad ottenere un successo incredibile e a diventarne la regina indiscussa. Al momento è una donna di spettacolo molto apprezzata per il suo talento, la sua versatilità e anche la sua grande simpatia. Nella sua carriera ha fatto qualsiasi cosa, recitando anche in teatro, pubblicando dischi come cantante e lavorando come speaker radiofonica. Il suo nome è tornato alla ribalta negli ultimi tempi, perché è stata annunciata la sua possibile partecipazione come concorrente alla settima edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà il 19 settembre in prima serata su Canale 5.