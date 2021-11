Nella casa del Grande Fratello Vip si è svolto un siparietto bollente tra Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Alex Belli, che hanno finito per scambiarsi baci appassionati in camera da letto.

Il bacio tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni

Nella casa del Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno provato a fingere un perfetto bacio cinematografico difronte ad Alex Belli che, per dar prova della sua bravura, ha insistito per provare a sua volta un “perfetto bacio cinematografico” con le due concorrenti.

Il video dei loro baci bollenti (lontani dagli occhi degli altri concorrenti) ha rapidamente fatto il giro della rete, conquistando i fan dei social.

Soleil Sorge e Alex Belli

In particolare al GF Vip sono in tanti a sognare una liaison tra Alex Belli e Soleil Sorge, che sembrano essere sempre più affiatati. Sulla questione è stata interpellata anche Delia Duran, moglie del modello, che ai fan dei social ha specificato di non essere gelosa di lui.

“Alex è attratto da Soleil mentalmente perché sono uguali, sono entrambi leader, hanno caratteri forti. Non è assolutamente nulla di preoccupante. La fiducia è sempre stata il nostro punto forte”, ha affermato la moglie del modello attraverso i social.

Soleil Sorge: la vita privata

Soleil Sorge è entrata nella casa del GF Vip da single dopo un recente flirt con Gianmaria Antinolfi. La modella in passato ha vissuto una lunga e importante relazione con Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen Rodriguez da lei incontrato per la prima volta all’Isola dei Famosi.