Stando alle prime indiscrezioni anche questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, così come quella precedente, proseguirà fino a marzo.

GF Vip: la finale

Stando ai rumor in circolazione la finale del GF Vip 6 condotto da Alfonso Signorini è stata fissata per il 14 marzo, ben oltre dunque quella della quinta edizione (che era invece terminata l’1 marzo).

Prima della fine dell’anno nella casa del reality show sarebbero attesi ben 3 nuovi concorrenti, anche se a tal proposito ancora non vi sono conferme. Intanto i fan del programma non vedono l’ora di sapere chi tra i concorrenti lascerà la casa del GF Vip e soprattutto come prenderanno la notizia del prolungamento dello show.

GF Vip: il prolungamento

Nella precedente edizione del programma i concorrenti non avevano nascosto la loro insofferenza quando erano stati informati (per ben 2 volte) del prolungamento dello show.

Alla fine la finale era stata conquistata da Tommaso Zorzi e come per questa quinta edizione si era deciso di far entrare dei nuovi concorrenti durante il periodo di Natale (quando alcuni dei primi concorrenti entrati nel programma avevano deciso di ritirarsi per trascorrere del tempo con le loro famiglie).

GF Vip: la sesta edizione

I concorrenti del reality show hanno già dato i primi segni di tensione a causa di alcune dinamiche interni, come le liti (tra cui quella scoppiata tra Alex Belli e Aldo Montano) e liaison finite male (come quella tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié).

Nonostante alti e bassi sembra che la produzione del GF Vip sia arrivata più preparata difronte ad alcune esigenze dovute a una diretta prolungata rispetto alla precedente edizione del reality show. Al momento i concorrenti attesi nel programma sarebbero ben 3 e tra questi vi sarebbe anche Antonella Fiordelisi (ex compagna di Francesco Chiofalo a Temptation Island).