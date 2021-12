GF Vip, lite tra Lulù e Jessica: “Stai zitta!”

Nella casa del GF Vip Lulù Hailé Selassié ha avuto un’accesa lite con gli altri concorrenti del reality show e con sua sorella, Jessica Selassié.

Lulù Hailé Selassié contro Jessica

Nella casa del GF Vip Lulù Hailé Selassié se l’è presa con gli altri concorrenti del GF Vip per via delle pietanze cucinate e perché, a suo dire, a lei toccherebbe sempre lavare i piatti.

Sua sorella Jessica l’ha invitata a ragionare e lei, per tutta risposta, si è infuriata ancora di più: “Stai zitta, sembri proprio stupida che non capisci. Vuoi dare ragione agli altri, ma io mi sto lamentando di una cosa che mi da fastidio”, ha dichiarato la fidanzata di Manuel Bortuzzo, mentre sua sorella ha replicato: “Ti stai comportando da bambina”. Sulla vicenda è intervenuto anche Biagio D’Anelli, che ha ripreso Lulù dicendo: “Lulù non ti rivolgere così a tua sorella”.

Lulù Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo

Nonostante con gli altri concorrenti del GF Vip i rapporti proseguano tra alti e bassi, Lulù sembra aver ritrovato – almeno per il momento – la serenità con Manuel Bortuzzo. I due hanno potuto trascorrere del tempo da soli nella love boat del programma e si sono dichiarati finalmente il loro amore.

Lulù Hailé Selassié: la lite con Bortuzzo

Manuel Bortuzzo sembra aver superato le sue indecisioni nei confronti di Lulù che, in più d’un occasione, lo aveva spinto ad allontanarsi per la sua troppa gelosia nei suoi confronti.

“Sento che ci siamo compresi. Calcola che io ripenso spesso alle cose che dico. Quando ho detto che volevo dissociarmi da te intendevo che non mi era piaciuta una cosa che avevi fatto. A livello mentale non mi riconoscevo in quello che avevi combinato, perché io non sono così. […] Non riesci a starmi indifferente. Il punto è che non riesco ad avere indifferenza e ci sono stato male davvero per quello che è successo”, ha dichiarato il nuotatore.