Nella casa del Grande Fratello Vip Miriana Trevisan e Nicola Pisu hanno avuto un confronto che è ben presto degenerato: la showgirl ha messo al corrente il figlio di Patrizia Mirigliani sulla sua intenzione di mettere un freno al loro rapporto.

Miriana Trevisan: la lite con Nicola Pisu

Miriana Trevisan ha dichiarato a Nicola Pisu di non essere intenzionata a proseguire la loro liaison all’interno della Casa. La showgirl infatti ha affermato che a bloccarla sarebbe il fatto che suo figlio probabilmente la stia guardando da casa e che questo non la aiuti a lasciarsi andare con Nicola (con cui, tuttavia, alcune settimane fa si era scambiata un bacio).

“Se ti parlo è perché l’attrazione c’è.

Però non mi va di gestirla qui. Prendo la distanza fisica e lo faccio sia per me che per te. Non sono ancora innamorata, ma sono molto attratta, non sono indifferente. Ora non me la sento di dormire vicini, perché sono attratta ed è una cosa che faremo fuori. Tu pensi soltanto a te stesso, ma ricorda che io sono una persona con un bambino”.

Miriana Trevisan: lo sfogo di Nicola

La discussione tra i due è presto degenerata e Miriana si è allontanata sbattendo la porta. Dal canto suo Nicola Pisu si è sfogato affermando: “Ci soffro e sono deluso, arrabbiato, non me lo merito […] Lei si deve chiarire le idee e poi dovrà prendere una decisione, ma che sia quella. Se deciderà di fermarsi allora basta, io la cancello dalla mia vita. Se una persona ti piace non dici forse vediamo fuori, ti piace dentro e fuori, non sono un giocattolo.

Mi dice sempre che sono troppo piccolo, ma mi sembra di essere più maturo di lei”.

Miriana Trevisan: la vita privata

Miriana Trevisan ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata ma da diverso tempo è noto che la showgirl sia single. In passato è stata sposata con Pago (padre del suo unico figlio) e a seguire con il giornalista Giulio Cavalli.