Jessica Pelizon, sorella di Nikita, si è scagliata ancora una volta contro il fidanzato Valerio Tremiterra. Secondo la familiare della Vippona, il suo atteggiamento non dimostra altro che “possessione“, cosa che la concorrente del GF Vip odia.

GF Vip: la sorella di Nikita contro il fidanzato

Valerio Tremiterra, presunto fidanzato di Nikita Pelizon, è finito al centro dell’attenzione perché ha condiviso un video che lo ritrae con la concorrente del GF Vip. La Vippona è entrata nel reality più spiato d’Italia con l’intenzione di tenere segreta la sua relazione. E’ per questo che davanti alla condivisione social del compagno è andata su tutte le furie. Negli ultimi giorni, Nikita ha espresso i suoi dubbi e Valerio ha deciso di compiere un altro gesto verso di lei.

Via Twitter, citando la canzone D’improvviso di Lorenzo Fragola, ha scritto:

“Ti vorrei sentire anche per un istante, ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre, ti vorrei guardare senza dire niente, lasciare indietro quello che non serve. I miss my Angel (“Mi manca il mio angelo, ndr”)”.

Il tweet ha fatto infuriare la sorella di Nikita.

Le parole della sorella di Nikita

Jessica Pelizon ha commentato il post del fidanzato della sorella:

“Se tu la conoscessi veramente, sapresti che non potevi fare mossa più sbagliata di quella che hai fatto. Ti consiglio vivamente di lasciarla in pace. Nikita non è un oggetto, ledendo la sua privacy non le hai dimostrato amore ma possessione e controllo, cose che lei odia”.

Al momento, Valerio non ha replicato alle dure parole di Jessica.

Jessica Pelizon non apprezza Valerio Tremiterra

La sorella di Nikita non ha apprezzato i gesti plateali di Valerio e non ha alcuna intenzione di cambiare idea su di lui. Non è la prima volta che Jessica attacca Tremiterra e questo tweet dimostra che la sua posizione è sempre la stessa: a suo dire, il fidanzato della Vippona sta mentendo sulla vera natura del loro rapporto.