Nikita Pelizon è entrata nella Casa del GF Vip dichiarandosi single. A quanto pare, la Vippona ha mentito. Nella sua vita c’è un fidanzato misterioso che le ha anche inviato un aereo. Sembra che si tratti di “un uomo maturo” che la ama molto.

Anche se si è detta single, Nikita Pelizon è fidanzata. La prova è arrivata proprio sotto agli occhi vigili del GF Vip, quando la Vippona ha ricevuto un aereo con una dedica che non lascia spazio a dubbi. Non a caso, durante una puntata, Alfonso Signorini ha esclamato:

“Il tuo fidanzato mi ha scritto in privato. Se tu mi dai l’ok gli rispondo. Poi potremmo anche organizzare un incontro qui al GF Vip. Dimmi tu cosa vuoi fare in merito”.

Nikita, piuttosto imbarazzata, ha replicato:

“Oddio fidanzato però è un parolone. Se lo voglio incontrare qui? Oddio posso pensarci? Alfonso posso dirtelo più avanti? Per adesso facciamolo stare un po’ in bilico. […] Comunque è strano, perché prima che entrassi al GF Vip lui non voleva finire sui giornali o in tv. E adesso invece chiede gli incontri? Questa cosa non la capisco”.